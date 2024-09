En allant gagner à l’extérieur en barrages, Basket Landes et Angers ont fait le plus dur

Le match aller de Basket Landes s’est mieux passé que prévu. Alors que la directrice sportive Céline Dumerc parlait de cet affrontement contre Besiktas, qui a remporté l’EuroCup l’année dernière, comme « le pire des tirages », ses joueuses ont finalement relevé le défi.

Elles l’ont emporté 70-84, notamment grâce à un superbe deuxième quart-temps (23-11) et une belle adresse au tir. Il faut dire que l’équipe turque était handicapée par l’absence de joueuses encore en WNBA comme Dana Evans. Une seule Américaine était présente dans l’effectif, Khaalia Hillsman, et elle a marqué… 38 points. Mais cela n’a pas suffi face à une équipe de Basket Landes soudée, avec cinq joueuses au-delà de 10 points. En l’absence de Marie Pardon, la jeune Leïla Lacan (7 points, 3 passes) a pris le relais à la mène. Les Landaises, qui participaient à ces tours préliminaires pour la première fois, ont pris une belle option sur la qualification en EuroLeague avec ces 14 points d’avance. Ce qui aurait un impact économique nécessaire pour le club, comme l’a expliqué la nouvelle Présidente Audrey Lacroix à Sud-Ouest : « Pour avoir des leviers économiques, il nous faut absolument une coupe d’Europe. » Le match retour à l’espace François-Mitterrand sera le 24 septembre.



⚡️ @BasketLandes wraps up the first day of the #EuroLeagueWomen qualifiers with a tough road win 😤

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) September 18, 2024