Équipe de France

En cas d'égalité à trois, les Bleus auront besoin d'une victoire de 25 points contre la Pologne !

En s'inclinant largement contre Israël (69-82), l'équipe de France a hypothéqué ses chances de première place. S'il devait y avoir une égalité à trois avec la Pologne et Israël, les Bleus auraient besoin d'une victoire conséquente contre l'hôte polonais.
|
00h00
Résumé
Écouter
En cas d'égalité à trois, les Bleus auront besoin d'une victoire de 25 points contre la Pologne !

Les Bleus se sont tirés une balle dans le pied avec leur large défaite contre Israël

Crédit photo : Julie Dumélié

L’équipe de France a-t-elle perdu toutes ses illusions de première place lors de sa fin de match désastreuse contre Israël ? Le 10-28 encaissé dans les neuf dernières minutes place, en tout cas, les Bleus dans une situation très inconfortable en cas d’égalité à trois avec la Pologne et Israël (4v-1d).

Afin d’être certaine de posséder le meilleur bilan, et de dépasser Israël, l’équipe de France se doit de l’emporter de 25 points mardi contre la Pologne ! Une marge qui parait difficilement atteignable en terre hostile.

LIRE AUSSI

Toutefois, Israël n’est pas non plus à l’abri de concéder une deuxième défaite, notamment contre la Slovénie jeudi lors du dernier match de poule. Un scénario qui replacerait les Bleus en position de force pour la première place en cas de victoire face à la Pologne mardi, et ce quelque soit l’écart. En revanche, en cas de nouvel impair contre la Pologne, le fauteuil de leader deviendrait une chimère.

Le panier-average en cas d’égalité à trois 

  1. Israël (+11)
  2. Pologne (+2, reste un match à jouer)
  3. France (-13, reste un match à jouer)
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
macroy
Essayons déjà de gagner d'un point contre les polonais et ce sera déjà TRÈS bien. Surtout si on ne dispose que d'un poste 5 opérationnel sur ce match par la grace d'une sélection bancale a l'intérieur dès le début..
trind_099
Sur le power ranking de la FIBA, Israel est classee 12, loin derriere la Slovénie. Ça vaut ce que ça vaut, mais une victoire serait une nouvelle surprise. Faire une surprise une fois (contre la France malheureusement) c’est possible, mais 2 fois ça paraît moins probable. On va se raccrocher à cette idée la. ☺️
