En cas d’égalité à trois, les Bleus auront besoin d’une victoire de 25 points contre la Pologne !

L’équipe de France a-t-elle perdu toutes ses illusions de première place lors de sa fin de match désastreuse contre Israël ? Le 10-28 encaissé dans les neuf dernières minutes place, en tout cas, les Bleus dans une situation très inconfortable en cas d’égalité à trois avec la Pologne et Israël (4v-1d).

Afin d’être certaine de posséder le meilleur bilan, et de dépasser Israël, l’équipe de France se doit de l’emporter de 25 points mardi contre la Pologne ! Une marge qui parait difficilement atteignable en terre hostile.

Toutefois, Israël n’est pas non plus à l’abri de concéder une deuxième défaite, notamment contre la Slovénie jeudi lors du dernier match de poule. Un scénario qui replacerait les Bleus en position de force pour la première place en cas de victoire face à la Pologne mardi, et ce quelque soit l’écart. En revanche, en cas de nouvel impair contre la Pologne, le fauteuil de leader deviendrait une chimère.