Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !

Après deux victoires inaugurales à l'EuroBasket, l'équipe de France s'est pris les pieds dans le tapis. Privés d'Alexandre Sarr, les Bleus se sont inclinés 69-82 contre Israël au terme d'un money-time complètement raté (59-55 à la 31e minute). Au terme de sa douzième rencontre, Frédéric Fauthoux n'est donc plus invaincu dans son costume de sélectionneur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !
Crédit photo : Julie Dumélié

Il fallait bien que cela arrive un jour. L’équipe de France version Frédéric Fauthoux allait forcément finir par perdre un match, ne pouvait pas rester éternellement invaincue. Mais que cela arrive de cette façon-là, il y a quelque chose de profondément dérangeant.

Que sauver de cette soirée ? Quelques performances individuelles, comme Zaccharie Risacher ou Jaylen Hoard, certainement, mais quel intérêt ? La série d’Élie Okobo (10 points d’affilée), aussi, qui confirme son importance sur cet Euro, mais on ne gagne pas une rencontre avec un run de deux minutes… Autrement, tout est allé de travers pour les Bleus, battus par Israël (69-82) pour la première fois en compétition officielle depuis l’Euro 1997 et qui laissent filer une première opportunité de qualification pour les 1/8e de finale.

– Groupe D

« On ne s’est pas donné à 100% »

Comment expliquer qu’une équipe capable d’aller chercher un dernier panier le samedi, après avoir salué l’adversaire, puisse se désunir autant dans le money-time le dimanche ? Comment expliquer que la lumière se soit autant éteinte après le coup de chaud d’Okobo qui semblait avoir redonné le momentum aux tricolores (59-55, 31e minute) ? Comment expliquer cet engagement relatif, ce manque criant d’agressivité, qui confinaient peut-être à la suffisance ? « On ne s’est pas donné à 100% », exprimait ainsi Bilal Coulibaly. Comment expliquer ce jeu stéréotypé face à la défense de zone israélienne, comparé à du handball par Élie Okobo ?

« Il y a des choses dont je ne peux pas forcément en parler ici », fulminait Guerschon Yabusele en zone mixte. « Je pense que vous allez comprendre de quoi je parle », poursuivait, cryptique, le capitaine. « Ça fait déjà plusieurs matchs. » Plusieurs matchs que les Bleus ratent leur entame, se mettent en difficulté eux-mêmes, contraints de courir derrière le score. Plusieurs matchs que l’alternance offensive fait défaut, avec un entêtement problématique à aller shooter à 3-points malgré une telle maladresse (8/32). Plusieurs matchs que certains leaders, à commencer par Yabusele lui-même (mais aussi Isaïa Cordinier ou Théo Maledon), ne sont pas au niveau attendu ?

La première place plus difficilement atteignable

Mais jusque-là, ces défaillances avaient toujours été compensées, soit par les fulgurances d’un autre joueur, comme le 40 d’évaluation de Sylvain Francisco samedi, soit par un vrai fonds de jeu collectif, soit par les deux. Ce dimanche, il n’y a rien eu de tout cela. « Le ballon n’a pas assez bougé », regrettait Frédéric Fauthoux, rejoignant les propos de son capitaine, qui avait été autrement plus cash sur le collectif chancelant. « On a joué perso. » 

LIRE AUSSI

Certes contraints à un ultra small-ball, avec la blessure d’Alexandre Sarr qui plaçait Mam’ Jaiteh en seul poste 5 disponible, les Bleus ont, au moins, eu la preuve qu’ils n’arriveraient à rien en jouant comme cela. « Ce n’est pas le résultat que l’on voulait mais on peut apprendre de cette défaite et s’en servir pour la suite », voulait positiver Jaylen Hoard, entretenant la théorie toujours bancale du mal pour un bien. Mais en attendant, les Bleus se sont tirés une balle dans le pied dans leur quête de première place, synonyme d’un tableau plus ouvert jusqu’en demi-finale, avec un panier-average qui va fortement pâtir de cet effondrement final (10-27) en cas d’égalité à trois. Sauf que pour cela, il faudra mater l’hôte polonais mardi, toujours invaincu, dans une ambiance qui s’annonce brûlante. L’avantage, quand on est jeune, c’est que l’on peut grandir plus vite que les autres…

À Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
Israël
Israël
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
le_xav- Modifié
Avant de brûler ceux qu'on a adorés hier, il faut juste se dire qu'on peut encore finir premiers du groupe. Faudra juste sortir un gros gros match mardi soir (EDIT) et que la Slovénie tape Israël bien entendu.
Répondre
(1) J'aime
raoulfonfrin
Demain soir, y'a pas de match...
Répondre
(0) J'aime
dauw24
Mardi soir et non demain. On ne va tout de même pas jouer trois matchs en trois jours.
Répondre
(0) J'aime
macroy
@dauw24 : jouer 3 matchs en 3 jours, ça s'est déjà vu dans certains championnats d'Europe. Bien a toi.
(0) J'aime
julien75020
Ca ne va pas plaire aux basketo lfi istes de cite tout ca .... Sinon coaching sans hiérarchie et incohérent... etre bloque sur une zone pdt 35 minutes a ce niveau et avec la qualité des joueurs qu on a ...
Répondre
(1) J'aime
macroy
Ah il faut forcément soutenir lfi ou habiter dans une cité pour être opposé a l'équipe d’Israël.. Ça te rassure de mettre les gens dans des cases, d'avoir des raisonnements binaires !? Les polonais qui sifflaient les israéliens l'autre fois étaient donc aussi adhérents a la france insoumise !? Mais quel ahuri.. Allez,topette.
Répondre
(3) J'aime
headband_dri
Mais c'est quoi le rapport entre l'EDF et LFI ??? mdr
Répondre
(0) J'aime
headband_dri
c'était assez statique en attaque, beaucoup de tirs à trois points qui ont tapé le cercle, et en défense il y a eu un manque de lucidité criant par moment. Après cette équipe joue 2 matchs en moins de 24h avec un pivot en moins, contre une très bonne équipe d'Israël... forcément on peut comprendre certaines faiblesses !
Répondre
(0) J'aime
raoulfonfrin
Ah...et Israel n'avait pas joué hier elle ? Et si et à 20h30 en plus, pas à 17h...
Répondre
(1) J'aime
headband_dri
Si, de même que la Slovénie a joué aujourd'hui et a sorti un très bon match. Tout ce que je voulais dire c'est que commettre un faux-pas dans ces conditions (enchaînement des matchs plus secteur intérieur décimé) ça n'a rien de déshonorant. C'est un tournoi, parfois on perd des matchs c'est tout. Il faudra juste trouver quelque-chose pour contrer les zones, mais avec un seul pivot ça risque d'être compliqué si l'adresse extérieure ne suit pas.
(0) J'aime
yo1935- Modifié
Batum "on n'etait pas préparé, on n'a jamais le meme 5 plus de 2 minutes ..." quand meme une sacrée tendance a se dédouaner (entre joueurs), apres avoir tiré la couverture a eux pour le succes de 2024 ("on a arrêté d'écouter Collet..."). Plus simplement, les joueurs ont ete mauvais. On sait que cette équipe ne shoote pas si bien que ca. Il y a eu en plus un tas de mauvais choix (nadir qui fait une passe alors qu'il s est ouvert le chemin du panier, Guerschonbqui oublie qu'il est un interieur, Francisco qui ne leve pas la tete et fonce tout droit,...) D'habitude les equipes de fauthoux perdent a cause d'une defense legere. La c'etait surtout l'attaque le probleme, c'est pourquoi j'ai tendance a exonerer le coach. Il faut dire que des qu on n'a pas d'adresse, on a zero jeu interieur. Des gobert, Mous Fall, vrais point d'ancrage intérieurs auraient été utiles.
Répondre
(1) J'aime
helmutfritze
"on a arrêté d'écouter Collet..." : j'ai comme un doute que Batum ai dit cela.
Répondre
(0) J'aime
maxoule
Ne pas oublier qu'on a perdu juste avant l'Euro Poirier et Strazel... deux joueurs qui auraient été parfaits dans ce genre de match. Donc l'ensemble de l'équipe, joueurs et coach, s'adaptent aussi et ce match peut être une sorte de préparation complémentaire.
Répondre
(1) J'aime
67tototo
Et Alexandre...ca fait beaucoup.
Répondre
(0) J'aime
macroy- Modifié
Le problème sur ce match, c'et qu'on a très peu de variation dans le jeu, peu de transitions,peu de pénétrations, peu de jeu dos au panier. Les joueurs ont passé leur temps a shooter extérieur avec peu de réussite. On ne survit la plupart du temps que par des exploits individuels, le collectif est presque inexistant, les situations sont arretées, il y a peu de coupes, les joueurs attendent sur leur position. Une caractéristique de l'équipe de France depuis des années. Je suis déçu par Nadir que je n'ai pas reconnu sur ce match. Au delà de son manque de réussite, on voyait qu'il refusait la plupart des shoots, alors qu'on aurait eu grand besoin de sa folie sur ce match. Batum l'a dit justement, on s'est fait endormir par les israéliens avec leur faux rythme. Madar qui est un joueur que j'adore a enfoncé le clou en fin de match avec l'insouciance qui le caractérise habituellement. Je n'en veux pas a Fauthoux pour ses choix sur ce match, il a tenté des choses avec de multiples changements, a laissé du temps de jeu a tout le monde. Peut être aurait il du tenter aussi plus de choses en défense. Le problème du coach, c'est son choix de construction d'équipe. Avec seulement 2 pivots dans la sélection, on ne peut pas se passer de Sarr, surtout sur un principe de précaution. Car derrière, l'équipe est complètement déséquilibrée et on a fait du bricolage sur ce match.
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Bien sur que si, tu te passes d’un joueur qui n’est pas apte. Et s’il se pète sérieusement, t’es plus crédible auprès des franchises NBA. La santé des joueurs est primordial surtout sur ce type de gabarit et franchement, sauf s’ils nous refont une JO 2024, je ne vois pas cette équipe aller au bout. C’est une année pour apprendre, former un groupe puis re-incorporer Wembanyama, Fournier et Lessort.
Répondre
(0) J'aime
dauw24
Ce n'est pas nouveau que l'équipe de France ait du mal contre les défenses de zone, mais une telle impuissance pendant 3 quarts-temps est difficilement admissible à ce niveau. En tout cas toutes les autres équipes savent maintenant comment nous faire déjouer.
Répondre
(2) J'aime
raoulfonfrin
On a pas mis longtemps à voir les limites de cette équipe et de son coach. Y'a pas un embryon de jeu collectif. Surclassés par une équipe de seconde zone,
Répondre
(2) J'aime
arden_lefort
Pffffff! Quelle purge! Quand l'équipe de France oublie de défendre et arrose à 3 points comme ça, elle n'est pas loin d'être la pire formation de ce C.E. Mais, ce n'est pas son vrai visage. En face Israël, le couteau entre les dents (on imagine pourquoi...), n'a pas manqué l'occasion de nous ridiculiser, notamment à la fin. Quel ennui, quelle souffrance! Seul Hoard a montré quelque chose. Pourquoi une telle baisse de régime? Suffisance (manque d'implication devant une équipe réputée moins forte)? Motivation en berne après un bon match la veille? Fatigue mentale? On n'accablera pas les joueurs, ils ont collectivement et individuellement été très mauvais (sauf Hoard), en-dessous de leur niveau réel. On va relativiser un peu: ils ne peuvent pas être pire, on va espérer une réaction d'orgueil mardi. Sarr, croisons les doigts, sera de retour, et puis 1er ou 3ème de la poule, quelle importance? En effet, s'ils sont au niveau, peu importe l'adversaire. S'ils ne le pas, ils disparaîtront sans gloire. Mais, souvenons-nous: nous ne donnions pas cher de leur peau au départ, donc, on ne va pas pleurer en cas d'échec.
Répondre
(2) J'aime
rix75
Equipe dans la lune à commancer par le coach.
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav- Modifié
Une vraie EDF qui se respecte fait au moins ce genre de match dans une compétition... Bon, maintenant faut se reprendre sérieusement contre la Pologne et arrêter toutes ces erreurs stupides: remises en jeu ratées, erreurs défensives de débutant,...
Répondre
(0) J'aime
thegachette
C'était un bien mauvais match de nos bleus. Pas facile à suivre avec la multitude de changements, pas d'adresse et un beau craquage en fin de match. J'ai cru un moment que Okobo avait réussi à relancer l'équipe, mais non ça a pas duré... Sarr a manqué, mais surtout un leader capable de prendre le match à son compte. Belle défense d'Israël, ça joue intelligemment, c'est solide. Et y a un gros joueur pour tenir la baraque.
Répondre
(0) J'aime
metal79
La France s'est vu trop belle comme d'habitude, Margotton ferait mieux de retourner au foot , bcq se plaignaient de Dacoury sur France tv mais Bâtum , c quelque chose , il se contredit tout seul pdt tout le match ,et dire en début de match qu'israel serait fatigué car elle avait joué hier soir ! Eh heureusement qu'ils étaient crevés sinon. C'était-30 , oué mais les français ont eu trop d'émotion avec les tensions qu' il y a eu avec la Slovénie, les pauvres 😆
Répondre
(0) J'aime
karbonator63
c'est pas faute de l'avoir annoncé le match piège qui est devenu purge! les coms résument la situation. J'aimerai que Yabusele(et Cordinier pour d'autres raisons) regarde les vidéos des JO ou il enfonçait tout le monde en post up.Ils ne le doublaient pas tout le temps Quand à Nadir à qui je souhaite le meilleur car il a du talent,il peut remercier le coach de l'avoir laissé aussi longtemps avec un match pareil! j'espère que ceux qui ne comprenaient pas son éviction réalisent qu'il n'est pas prêt des deux cotés du terrain en EDF. une bonne leçon qui arrive au meilleur moment espérons...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Frédéric Fauthoux est resté assez fermé pendant France - Israël
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux après France – Israël : « On a perdu pied »
Juancho Hernangomez et l'Espagne en sont à deux victoires de suite à l'Euro
EuroBasket
00h00L’Espagne écrase Chypre et enchaîne une deuxième victoire à l’Euro
Guerschon Yabusele a demandé un jeu plus en mouvement pour l'équipe de France à ses meneurs-arrières
EuroBasket
00h00La colère du capitaine Guerschon Yabusele : « On a joué plus perso »
EuroBasket
00h00Battue par Israël, l’équipe de France se complique la tâche à l’EuroBasket !
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0