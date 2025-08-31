La colère du capitaine Guerschon Yabusele : « On a joué plus perso »

C’est un capitaine énervé qui s’est présenté devant la presse quelques minutes après la première défaite de l’équipe de France dans cet EuroBasket 2025, contre Israël. Guerschon Yabusele a fustigé le jeu trop « perso » de son équipe sur cette troisième sortie à Katowice, alors que pour reprendre le fil de la rencontre les Bleus auraient du plus partager le ballon, être plus en mouvement. Encore peu en réussite face aux défenses regroupées (7 points à 2/6 aux tirs), en difficulté pour aller attraper de précieux rebonds (2, en quasiment 28 minutes), le natif de Dreux espère une réaction de son équipe mardi soir face à la Pologne.

Comment expliquez-vous la défaite et son ampleur ?

Je n’en sais rien. Ils ont joué leur jeu. On n’était pas bon en défense, on n’était pas bon en attaque. On a joué plus perso aujourd’hui. On n’a pas eu les bonnes situations et on les a laissé imposer leur rythme.

Est-ce que vous avez perdu le fil ? Vous faites un bon début de match et puis après vous voulez les laisser revenir.

Il faut regarder le match aussi. Vous allez comprendre. Il y a des choses dont je ne peux pas forcément parler ici. Mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Ça fait déjà plusieurs matchs. Il faut qu’on arrive à jouer avec ça. On va trouver un moyen. Mais le prochain match va être important pour nous.

Trouvez-vous qu’il y a eu trop de tirs à 3-points ? Trop de possessions arrêtées ?

Là, on a prend beaucoup de tirs à 3-points. On a moins été dans l’agressivité. Alors que quand on l’a été, on a trouvé des bonnes situations. Après, on a arrêté de le faire. On a plus shooté.

Leur défense de zone vous a perturbé également.

Il fallait qu’on arrive à s’ajuster. Il y avait des bonnes situations, on avait des bons tirs. Aujourd’hui, il fallait tenir la défense. On a été un peu moins bons sur la défense. Mais on va se remobiliser. Ça va aller bien pour le prochain match.

Est-ce que, sur la fin de match, vous aviez conscience qu’il fallait aussi limiter l’écart dans le cadre d’une égalité à plusieurs équipes ?

Forcément. On joue 40 minutes. À chaque fois, sur des shoots, quand nous on allait au rebond, il y avait des joueurs (israéliens) qui filaient derrière et ils ont eu leurs lay-ups.

Cette première défaite, c’est aussi une bonne leçon, une claque. Mais est-ce quelque chose qui peut vous aider ?

Pourquoi ? Ça fait quoi si on gagne tout ? Il n’y a pas de problème avec ça. Aujourd’hui, on a perdu d’une façon dont on n’aurait pas forcément dû perdre. Mais qu’on gagne tous les matchs ou qu’on en perde un ou deux, ce n’est pas forcément ça la leçon. Aujourd’hui, on a un peu plus vu nos points faibles. Sur des situations où on n’a pas l’habitude d’être. Mais dans tous les cas, ça ne change rien, je pense (d’avoir perdu).

Sur certains matches jusqu’ici, peut-être que vous étiez trop en réaction ? Peut-être qu’il vous faut arriver à tuer le match plus tôt ?

Non, c’est vous qui le dites. Un match de basket, c’est compliqué. Les équipes sont complètement différentes dans tout le groupe. Chaque équipe joue d’une manière différente. Il y a des équipes contre qui un match comme ça, ça peut passer. D’autres équipes non. On a essayé de jouer. On a essayé d’imposer notre rythme. Aujourd’hui, ils ont été meilleurs. Et on se prépare pour le prochain match.

Il y a ce match contre la Pologne, qui est presque une petite finale de groupe, mardi soir.

Oui, tous les matchs vont compter de toute façon. Et nous, on essaie de tout gagner. On n’essaie pas juste de calculer et regarder ce qu’on peut gagner, ce qu’on ne peut pas gagner.

A Katowice,