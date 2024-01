En Coupe de France, Bourges, Basket Landes et l’ASVEL filent en demi-finales

Le Tango Bourges Basket ne pouvait pas mieux réagir après son élimination en EuroCup. En battant Villeneuve d’Ascq (74-57), les Berruyères se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France. Prenant ainsi leur revanche sur une équipe contre qui elles restaient sur quatre défaites d’affilée, dont en quarts de finale de la Coupe de France l’année dernière.

Bourges fait le job en deuxième mi-temps

En tête d’un point à la pause (32-31), les Berruyères ont pris les choses en main au retour des vestiaires. Avec cinq joueuses à plus de 10 points, les coéquipières de Sarah Michel Boury (12 points) se sont montrées productives offensivement. Grâce à une défense de fer, Bourges est parvenue à limiter son adversaire du soir pour prendre le large et obtenir son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France féminine.

Basket Landes et l’ASVEL dans le dernier carré

Comme Bourges, l’ASVEL verra bien les demi-finales de la Coupe de France. Victorieuse de Charleville Mézières (73-54), l’équipe rhodanienne s’est appuyée sur Héléna Ciak (16 points) pour faire la différence et l’emporter. Julie Allemand (13) et Gabby Williams (11) ont aussi dépassé la barre des 10 points. Le coach David Gautier a décrit au Progrès un match « plein en défense durant 40 minutes » avec un « très bon état d’esprit. » En retard en championnat et en Euroleague, l’ASVEL a fait de la Coupe de France, dont elles étaient finalistes l’année dernière, une priorité.

Enfin, Basket Landes s’est fait peur en fin de match mais a assuré l’essentiel en venant à bout de Saint-Amand (63-65). Si les nordistes ont poussé pour revenir, les joueuses de Julie Barennes ont su résister jusqu’au bout. Elles s’offrent ainsi un billet pour les demi-finales de la Coupe de France, avec pour objectif de réussir le doublé après l’avoir remportée la saison dernière. Même si les taulières de la saison passée (Marine Fauthoux, Regan Magarity, Céline Dumerc) ne sont plus là. Le tirage au sort du dernier carré aura lieu ce lundi 22 janvier. En attendant le dernier quart de finale ce dimanche à 15h30, entre Tarbes et Montpellier.