En déplacement au Mans, les joueurs de Saint-Quentin vont devoir loger… à 120 km de là

Contre-temps logistique pour les héros de la première journée de Betclic Élite. Après leur très belle victoire contre Monaco, les joueurs de Saint-Quentin subissent un retour à la réalité du championnat de France et de ses aléas.

L’équipe de Julien Mahé ne pourra en effet pas aborder son déplacement au Mans dans les meilleures conditions, puisqu’elle ne pourra pas être logée sur place, selon les informations de l’Aisne Nouvelle. Alors que le match est programmé ce samedi 28 septembre à 18h00, les joueurs sont contraints de se loger à… Chartres, à 120 kilomètres et 1h30 de route de là. La ville du Mans accueille en effet ce week-end les 24 Heures Camions, un grand prix annuel qui existe depuis plus de 40 ans. En conséquence, tous les hôtels sont complets et aucun ne pouvait accueillir les visiteurs axonais. Ces derniers ont tenté de faire déplacer la rencontre auprès de la LNB, sans succès. Et aucune option d’hôtels plus proches répondant aux exigences habituelles n’était possible.

« Une situation que je n’ai jamais connue en quinze ans de métier »

Les joueurs du SQBB pourront s’entraîner dans les infrastructures du C’Chartres Basket le matin. Mais ils vont donc devoir ajouter un long trajet à leur traditionnelle routine de pré-match samedi. Des conditions dénoncées par le coach Julien Mahé : « Une situation que je n’ai jamais connue en quinze ans de métier. On ne cherche pas d’excuses, mais je pense que tout doit être mieux organisé. Nous restons un sport professionnel, et parfois les conditions nécessaires pour accueillir une équipe professionnelle ne sont tout simplement pas réunies. »

D’autant plus que le MSB est un adversaire dangereux, qui a perdu avec les honneurs à l’ASVEL le week-end dernier, après une pré-saison quasiment parfaite (7 victoires en 8 matchs).