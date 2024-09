Gravelines-Dunkerque crée la surprise contre Paris, l’ASVEL et Limoges assurent à domicile

Gravelines-Dunkerque 89-85 Paris

C’est la deuxième grosse surprise de cette première journée. Après la cueillette à froid de Monaco à Saint-Quentin, c’est l’autre finaliste de la saison dernière qui s’est fait surprendre, là aussi en déplacement dans le Nord. Le Paris Basketball n’a pas réussi à vaincre le BCM Gravelines-Dunkerque, qui avait pourtant terminé dernier non-relégable la saison dernière. Mais avec un cinq majeur performant (les cinq joueurs à 12 points ou plus) et un Thomas Cornely parfait relais de celui-ci en sixième homme (12 points, 3 passes décisives), les hommes de Jean-Christophe Prat ne se sont pas laissés faire. Bien rentrés dans leur match, ils ont mené au score pendant une bonne partie de celui-ci, notamment grâce à une belle agressivité vers l’arceau et un jeu dans l’ensemble très propre. Devant une salle Dewerdt bouillante, ils entament ainsi leur saison de la meilleure des manières. Bien loin du mauvais souvenir du 0/10 d’entrée la saison dernière.

Côté parisien, la première sur le banc de Tiago Splitter est donc un échec. Il était évident que remplacer Tuomas Iisalo ne serait pas une tâche facile, surtout pour un coach rookie. La pré-saison (2 victoires, et 2 défaites contre l’AEK Athènes et le Partizan Belgrade) et ce premier match de championnat en sont la preuve. Les Parisiens ont été incapables de stopper l’attaque gravelinoise. Beaucoup de choses sont encore à mettre en place en défense. De l’autre côté du terrain, seuls Nadir Hifi (22 points) en sortie de banc, et le MVP en titre TJ Shorts (21 points, 7 passes décisives) ont semblé surnager. L’équipe s’en est largement remise à leurs exploits individuels pour rester dans le match. Et n’a fait que les observer rater des opportunités de revenir en fin de match. Les recrues Maodo Lô,Yakuba Ouattara et Kevarrius Hayes ont cumulé 9 points à 3/13 aux tirs.

ASVEL 85-71 Le Mans

Parmi les cadors du championnat, c’est finalement l’ASVEL qui fait la bonne opération du week-end. Les Villeurbannais prennent déjà une longueur d’avance sur les deux autres écuries d’EuroLeague, qui ont déjà grillé un joker dans une saison qui s’annonce longue. De retour dans une Astroballe perturbée par une manifestation pro-palestinienne, les joueurs semblaient en maîtrise, sauf en début de match. Et ce malgré une équipe du Mans séduisante, avec un jeu offensif bien huilé caractéristique des équipes de Guillaume Vizade. Mais ces derniers n’ont pas affronté d’équipes avec un tel niveau défensif en préparation. C’est surtout dans la raquette que les joueurs de Pierric Poupet ont appuyé, en inscrivant les trois-quarts de leurs paniers à 2-points, en plus de 27 lancers-francs provoqués. À ce jeu-là, Joffrey Lauvergne a dominé (17 points, 7 rebonds), mais a aussi été bien remplacé par les recrues intérieures Admiral Schofield (8 points) et Neal Sako (6 points, 6 rebonds).

Sur les lignes extérieures, le vétéran Nando de Colo a fait exposition de toute sa palette à la création (7 points, 6 passes décisives). Permettant ainsi aux autres extérieurs de se concentrer sur le scoring (12 points pour Shaquille Harrison, 11 pour Théo Maledon). « C’est une bonne entame. Ce n’est pas si facile de débuter à la maison. Il y a encore beaucoup de travail, et heureusement, mais il y a beaucoup de satisfaction, notamment d’avoir pu gérer les temps de jeu » analysait le coach Pierric Poupet dans une conférence de presse rapportée par Basket Europe. Ses joueurs ont poussé un coup d’accélérateur en seconde période, pour s’assurer une victoire rassurante à domicile.



Limoges 90-87 Nanterre

Enfin dans la dernière rencontre de la journée entre les deux « logos verts » du championnat, le résultat s’est dessiné dans le dernier quart-temps. Limoges est resté derrière Nanterre pendant quasiment tout le match, dominé par une équipe tout simplement plus talentueuse. Mais les Limougeauds, qui tenteront de se maintenir dans l’élite cette saison après les événements rocambolesques du printemps, sont revenus avec leur cœur dans les douze dernières minutes. Avec 18 points à 3/5 à 3-points, le capitaine Nicolas Lang a montré l’exemple, lui qui n’est plus qu’à 19 paniers primés de devenir le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire du championnat (736 contre 755 pour Éric Micoud). Dans ce registre, les recrues Tyrell Terry, Trevon Bluiett et Kenny Baptiste se sont aussi montrées convaincantes, avec deux paniers primés chacun.

Soutenus par un Palais Beaublanc prêt à bondir après le coup de sifflet final, les joueurs limougeauds ont réussi à tenir le score dans les dernières minutes, face aux assauts des Franciliens qui tentaient de revenir. Notamment Justin Tillman (21 points, 6 rebonds) et Benjamin Sene (17 points, 4 passes décisives). Les joueurs du CSP ont finalement dû jouer le jeu des lancers-francs pour clôturer le match et la victoire. Une victoire qui pourrait bien être importante au moment de faire les comptes en fin de saison. Quant à Nanterre, la première page de l’ère post-Pascal Donnadieu est une défaite. Ils auront l’occasion de se rattraper la semaine prochaine en accueillant Le Portel, qui s’est fait étriller par Bourg plus tôt dans le week-end.