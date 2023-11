En échec à Pau, Fabio Milanese n’est plus un joueur de l’Élan Béarnais

Pro B - Arrivé à l'Élan Béarnais lorsqu'il était encore U18 en 2018, Fabio Milanese n'a pas réussi à percer avec son club formateur dans le monde pro. Doublé par Dalil Hadi dans la hiérarchie, le jeune meneur a demandé à quitter l'Élan Béarnais et va aller lancer sa carrière ailleurs, certainement en NM1.

Arrivé à l’Élan Béarnais en 2018 en provenance des JSA Bordeaux, Fabio Milanese (1,92 m, 19 ans) n’est plus Palois. Très peu utilisé, une nouvelle fois, par Éric Bartecheky (1 point à 22% et 0,6 passe décisive en 6 minutes de moyenne depuis le début de la saison régulière), le jeune meneur originaire de Marmande a demandé à quitter l’Élan Béarnais et a obtenu gain de cause.

«Départ de Fabio MILANESE Fabio MILANESE a manifesté le souhait de quitter l’Elan béarnais pour un nouveau projet sportif.» Pour lire la suite de l’article, Rendez-vous sur notre site internet : https://t.co/kpZskzxyz2#Elannation #RebondissonsEnsemble pic.twitter.com/tpICEmZMnI — EBPLO (@EBPLO) November 22, 2023

Doublé par Dalil Hadi et Madiba Owona

Un véritable constat d’échec tant la relégation en Pro B pouvait représenter une vraie opportunité pour l’enfant du Garonne ASPTT Basket, passé pro en 2022, en même temps qu’Enzo Shahrvin, désormais en EuroCup avec Paris. Invisible l’an dernier en Betclic ÉLITE (82 minutes de jeu sur la saison), si ce n’est une jolie performance à Bourg-en-Bresse en octobre (7 points et 4 passes décisives), Fabio Milanese avait théoriquement été promu au poste de second meneur. Mais le Lot-et-Garonnais a vite été doublé dans la hiérarchie par Dalil Hadi, puis décalé au poste 2, où Madiba Owona lui est également passé devant.

« Ce départ est sans conséquence sur l’équilibre de l’équipe qui s’appuie notamment sur la montée en puissance de deux jeunes joueurs, Dalil Hadi et Madiba Owona, dont les profils sont très complémentaires à ceux des autres joueurs de l’effectif », écrit l’Élan Béarnais, comme pour mieux souligner l’impact négligeable de ce départ. À l’approche de ses 20 ans, qu’il fêtera le 8 décembre prochain, Fabio Milanese tentera de lancer sa carrière professionnelle ailleurs, certainement en Nationale 1. Lors du 1/32e de finale de Coupe de France à Toulouse le 18 octobre (80-63), il avait d’ailleurs prouvé qu’il était capable de produire des choses intéressantes au niveau NM1 en cumulant 7 points, 1 rebond et 2 passes décisives en 18 minutes avec Pau-Lacq-Orthez. L’un de ses tous meilleurs match en pro sous le maillot béarnais…