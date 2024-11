En France comme en Chine, Tremont Waters et John Egbunu prennent la porte de sortie

Depuis de nombreuses années, Tremont Waters a l’habitude de basculer d’un championnat à l’autre, passant de l’Europe ou la Chine au continent américain pour jouer dans son pays, à Porto Rico. Sauf qu’en cette saison 2024-2025, l’ancien joueur des Metropolitans 92 va devoir se trouver un nouveau club plus vite que prévu. En compagnie de John Egbunu, ancien de l’ASVEL, ce dernier a été coupé de son équipe des Shanghai Sharks.

Avant-dernier de CBA (Chinese Basketball Association) avec une seule victoire en dix matchs, l’équipe de la plus grande ville du pays a donc décidé de se séparer de ses deux joueurs étrangers. Une éviction en cours de saison qu’ils ont déjà connu tous les deux, en France. Soliste génial des Metropolitans 92 aux côtés de Victor Wembanyama (18 points et 5 passes en 23 matchs de Betclic ELITE), Tremont Waters (1,80 m, 26 ans) avait fini par quitter le club francilien en toute fin de saison. Le Portoricain avait notamment eu une altercation physique avec Steeve Ho You Fat. Pour John Egbunu (2,11 m, 30 ans), l’expérience au cours de la tumultueuse saison 2023-2024 de l’ASVEL, avec trois coachs différents, fut de plus courte durée avec un départ dès le début de l’année 2024.