En préparation, le HTV prend sa revanche sur Antibes

Bien sûr, lors de la présaison, le résultat brut n’intéresse que très peu les coachs, l’essentiel se trouvant dans le contenu. Toujours est-il qu’après avoir chuté à Antibes, suite à un dernier tir de Bathiste Tchouaffé (71-68), le promu Hyères-Toulon pourra se satisfaire d’avoir pris sa revanche sur les Sharks (75-67).

Un résultat à relativiser puisque l’équipe azuréenne ne comptait que cinq pros valides (sans Bubu Palo, Samir Gbetkom et le récent héros de la BIG3, Garlon Green), ainsi que le sparring-partner Jacques Eyoum, en quête d’un contrat depuis la disparition de Lille. Mais Milhan Charles (20 points et 8 rebonds) et consorts ont tout de même donné quelques difficultés aux Varois, si l’on omet leurs 22 balles perdues.

Pour l’emporter, le HTV a su surpasser une adresse douteuse à 3-points (3/18). Jean-Louis Borg pourra notamment se réjouir de déjà pouvoir compter sur un collectif solide avec huit de ses neuf joueurs entre 7 et 12 points, et 21 passes décisives. Les bienfaits de la continuité ?