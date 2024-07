Trois ans après, Anthony Da Silva est de retour à Évreux

Pour compléter ses lignes arrières, Marc Namura, l’entraîneur de l’ALM Évreux, a rapatrié Anthony Da Silva (23 ans, 1,87 m), trois ans après sa saison « rookie ». Ce dernier s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

Formé à l’ALM Évreux dans les catégories jeunes, le meneur franco-portugais a poursuivi sa formation à Séville avec la club du Betis puis avec Nanterre 92. Lancé dans le grand bain du monde pro à Évreux, dirigé alors par Neno Asceric (2,2 points et 2,7 passes décisives en 15 minutes), le fils de Philippe Da Silva (coach de Nanterre) a depuis évolué en Nationale 1, à Dax-Gamarde, au Havre et à Besançon. Dans le Doubs, malgré une saison collective des plus compliquées, le poste 1 a réalisé la meilleure saison de sa carrière grâce à de fortes responsabilités. En 33 minutes de jeu, il a cumulé 12 points, 4,2 rebonds, 6,4 passes décisives et 2 interceptions pour 15,3 d’évaluation.

« Anthony vient compléter le poste 1, et pourra jouer sur le poste 2 également. Anthony a bien avancé depuis son premier passage pro, avec trois années d’expérience en plus, et vient de terminer une campagne internationale de haut-niveau avec le Portugal. J’ai déjà travaillé avec lui, il connaît le club, il a déjà joué avec Dimitri (Radnic), son intégration n’en sera que facilitée. Je suis ravi de l’accueillir en tant que coach, bienvenue à nouveau chez lui » a déclaré Marc Namura sur le Facebook du club.

L’ALM Évreux doit encore dénicher un poste 3-2 étranger et pourrait se faire prêter un ailier français au profil de shooteur.

Effectif de l’ALM Évreux 2024-2025 :