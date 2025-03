Encore auteur de 25 points, Amine Noua n’évite pas une défaite tragique pour Grenade

Ce dimanche 16 mars, Grenade recevait Lérida dans un match sous tension entre deux équipes luttant pour leur maintien en Liga Endesa. Alors que les Andalous avaient l’opportunité de recoller à leur adversaire du jour, ce sont finalement les Catalans qui l’ont emporté 85-82 après prolongation.

Amine Noua encore prolifique mais fautif sur l’égalisation

Devant son public, l’équipe de Grenade a bien entamé la rencontre en s’appuyant sur son intensité défensive et son jeu intérieur. Emmenés par un Amine Noua percutant (25 points, 6 rebonds) encore en pleine bourre (16,5 points par match, 4e de Liga Endesa) mais aussi Jonathan Rousselle (7 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions), les Andalous ont rapidement creusé un premier écart (+12 en début de dernier quart-temps).

Mais en face, Lérida n’a jamais lâché et a pu compter sur un duo en grande forme pour recoller. L’ancien joueur de Vichy et Tours James Batemon III (23 points) a été bien accompagné par Luka Bozic (17 points). Dans une fin de match irrespirable, Lérida a réussi à revenir au score grâce à un tir primé d’Edo Muric – qui n’a marqué que ce panier sur cette rencontre – à 3,9 secondes de la fin (73-73), envoyant les deux équipes en prolongation. Ce dernier aurait toutefois pu gagner le match à ce moment là puisque Amine Noua a commis une faute sur le tir. Mais l’international slovène a manqué le lancer franc.

Une prolongation fatale pour Grenade

Dans le temps supplémentaire, la dynamique était clairement en faveur des visiteurs. Profitant de la sortie sur 5 fautes d’Amine Noua (sur un 2+1), Lérida a pris les devants (78-80) et a su gérer son avantage jusqu’à la dernière possession. De son côté, Grenade a manqué plusieurs tirs cruciaux, et le sort de la rencontre s’est scellé sur un ultime raté.

Avec cette victoire, Lérida (14e avec 8 victoires et 15 défaites) réalise une excellente opération et met son rival andalou en grande difficulté. Grenade (17e, avec 6 victoires et 17 défaites), qui occupe désormais l’avant-dernière place du classement, devra impérativement réagir lors des prochaines journées pour éviter la relégation.