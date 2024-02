Enzo Shahrvin, une apparition éclaire en finale

Enzo Shahrvin (2,01 m, 20 ans) est le Parisien qui a eu le moins de temps de jeu ce dimanche à Saint-Chamond. Mais ce n’est pas celui qui avait le moins de joie au moment de célébrer le titre parisien de la Leaders Cup 2024 aux dépens du voisin nanterrien.

Absent des deux premières rencontres de la compétition dans la Loire, l’intérieur de 20 ans a effectué un court mais efficace en finale. En fin de deuxième quart-temps, l’ancien intérieur de l’Élan béarnais a notamment claqué un gros dunk sur la défense des Vert. De quoi donner une saveur supplémentaire au premier trophée de sa carrière professionnelle.

« C’est le premier titre de ma carrière, sourit Enzo Shahrvin. C’est un truc de fou. Je suis hyper content. L’équipe a tellement travaillé. C’est une juste récompense. Je n’ai pas pu jouer les deux premiers matchs mais le coach m’a fait confiance pour ce 3e match. J’essaie toujours d’apporter le plus possible. Aujourd’hui, cela s’est bien passé et ça me fait très plaisir. »

Enzo Shahrvin est entré en jeu à 17 reprises cette saison, 9 fois en EuroCup (pour 4,9 points à 80,8% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 11 minutes), 7 en Betclic ELITE (2 points et 3 rebonds en 10 minutes) et donc 1 en Leaders Cup.