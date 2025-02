Erwan Merlin a vécu sa première entrée en Betclic ELITE avec Strasbourg

Erwan Merlin (1,90 m, 18 ans) a profité de la large défaite de Strasbourg à Cholet (105-75) pour connaître sa première entrée en Betclic ÉLITE ce dimanche 2 février. En 2 minutes, cet arrière shooteur n’a pas pu faire grand chose si ce n’est prendre la mesure du contexte d’un match de haut-niveau, même s’il a croisé beaucoup d’autres Espoirs sur le parquet dans ce garbage time (Jahel Trefle pour la SIG en plus de Maxence Lemoine et Illian Pietrus, Romain Valakou et Mohamed Sankhe chez les Choletais en plus de Soren Bracq).

Erwan Merlin a connu une ascension rapide lui qui a intégré le centre de formation de la SIG Strasbourg à l’intersaison 2024. Avant cela, le Nancéien a joué dans un lycée de Californie, celui de Davis, avant de revenir en Lorraine et évoluer en Prénationale au sein du club de Vandœuvre-lès-Nancy. Mais finalement, il a pu convaincre le centre de formation où il découvre cette saison le championnat Espoirs ELITE chez une des meilleures formations U21. Après 17 matches, Erwan Merlin tourne à 7,5 points à 40,3% de réussite aux tirs dont 34,1% à 3-points sur plus de 4 tentatives derrière l’arc par rencontre, 3,4 rebonds et 2,4 passes décisives en 22 minutes).