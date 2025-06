Espagne : Albicy et Pelos éliminés avec Gran Canaria, Morin et Tenerife vont jouer les demi-finales

Dans les Îles Canaries, l’ambiance doit être assez hétérogène ce jeudi. Si Tenerife s’est qualifié pour les demi-finales des playoffs de Liga Endesa en disposant facilement de Badalone sur le match retour (60-80), Gran Canaria s’est incliné en prolongations contre Valence sur le score de 102 à 94. Un double résultat qui profite plus ou moins aux Français, Andrew Albicy et Pierre Pelos ont été envoyés en vacances tandis que Yannis Morin passe un tour avec Tenerife qui l’a dégoté dans le but d’aller loin dans ces playoffs.

Une saison décevante pour Gran Canaria

Après une grosse campagne en EuroCup, Gran Canaria termine sur une note un peu décevante en Liga Endesa. Septième de saison régulière, le club des Canaries devait se coltiner Valence au premier tour des playoffs dans un affrontement serré. Au final, Valence aura rapidement pris la mesure de son adversaire et s’est finalement imposé au terme des prolongations actant l’élimination de Gran Canaria.

Discret lors du match aller, où il n’a pas pu éviter la débandade de son équipe (98-74), Andrew Albicy a été plus en vue lors du match retour. Malgré ses 16 points et 6 passes décisives, le meneur de jeu a loupé des munitions derrière l’arc (1/6 à 3-points) et n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe (94-102, a.p). Son compatriote Pierre Pelos a été efficace avec 6 points et 4 rebonds à 100% au tir en 14 minutes.

Tenerife en demies, Yannis Morin solide

Débarqué du Japon pour aider Tenerife à aller loin dans ces phases finales, comme il l’avait fait l’an dernier avec Murcie, Yannis Morin a participé à la double victoire de son équipe. Lors du match aller, il avait apporté 6 points, 2 rebonds et 2 passes avant d’être plus discret lors du match retour (2 points et 3 rebonds). Aux côtés du MVP de la saison Marcelo Huertas, le Martiniquais va tenter de jouer le titre dans une Liga Endesa imprévisible. Pour cela, il faudra déjà battre Valence en demi-finales, alors que dans l’autre partie de tableau, le FC Barcelone et le Real Madrid (qui mènent une victoire à zéro respectivement contre Malaga et Baskonia) pourraient se retrouver pour une place en finale.