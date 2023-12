Ethan Annerose (Évreux) suspendu deux mois par la LNB

Espoirs Pro B - Pour un geste extrêmement violent envers Grégory Basin, le jeune ébroïcien Ethan Annerose a été suspendu jusqu'au lundi 29 janvier 2024 inclus par la Ligue Nationale de Basket.

Triste conclusion pour le match d’Espoirs Pro B entre La Rochelle et Évreux le 18 novembre dernier… Alors que les dernières secondes s’égrenaient et que le sort de la rencontre était déjà scellée, en faveur du Stade Rochelais (72-61), Grégory Basin a commencé à en venir aux mains avec Bruno Mbimi Ndjamou et Esteban Mico.

Moment choisi par l’Ébroïcien Ethan Annerose (19 ans) pour sortir du banc et se jeter les deux pieds décollés vers la tête du Rochelais. Un geste heureusement mal maîtrisé mais qui aurait pu s’avérer extrêmement dangereux. Par conséquent, la Commission de Discipline de la LNB a décidé de suspendre l’ancien arrière de Nanterre pour deux mois, jusqu’à la fin de la première phase du championnat, soit jusqu’au lundi 29 janvier inclus. Alors qu’il tournait à 6,3 points à 38%, 3,4 rebonds et 1,2 passe décisive, Annerose manquera donc les six prochaines rencontres et pourra retrouver les parquets début février.