EuroBasket masculin

EuroBasket 2025 : la promesse tenue de Şengün, une Rolex offerte à Osmani après avoir limité Antetokounmpo

La star des Houston Rockets offre une montre de luxe à son coéquipier turc. Osmani avait brillamment défendu sur Antetokounmpo lors de la victoire 94-68 contre la Grèce en demi-finale de l'EuroBasket 2025.
00h00
Crédit photo : DR

Alperen Şengün a tenu parole. Près d’une semaine après la victoire éclatante de la Turquie contre la Grèce (94-68) en demi-finales de l’EuroBasket 2025, la star des Houston Rockets a officialisé sa promesse sur Instagram. Une photo le montre en train d’offrir une Rolex à Ercan Osmani, accompagnée de la légende : « Promesse tenue ».

Une défense héroïque récompensée par une montre de luxe

Cette récompense fait suite à la performance défensive exceptionnelle d’Osmani sur Giannis Antetokounmpo lors de cette demi-finale historique. Le défenseur turc a limité le « Greek Freak » à 12 points (6/13), son plus faible total du tournoi. Un exploit, quand on sait qu’Antetokounmpo tournait à 29,8 points de moyenne avant cette rencontre.

Şengün avait révélé après le match qu’il avait promis une Rolex à Osmani s’il parvenait à maintenir Antetokounmpo sous la barre des 20 points. Mission accomplie pour le défenseur, qui avait également brillé en attaque avec 28 points à 11/15 aux tirs et un remarquable 6/8 à 3-points.

La Turquie a brillé collectivement, avec quatre joueurs à plus de 10 points. Şengün avait lui signé un double-double (15 pts, 12 rbds, 6 pds), bien épaulé par Cedi Osman (17 pts) et Shane Larkin (14 pts et 5 rbds).

Cette performance avait permis à la Turquie de prendre rapidement les commandes du match, creusant un écart de plus de 20 points dès le deuxième quart-temps pour atteindre la pause avec 18 points d’avance. Antetokounmpo, limité à 4 points en première mi-temps, n’avait jamais pu retrouver son niveau habituel face à la défense suffocante turque orchestrée par Osmani.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
