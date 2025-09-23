EuroBasket 2025 : la promesse tenue de Şengün, une Rolex offerte à Osmani après avoir limité Antetokounmpo

Alperen Şengün a tenu parole. Près d’une semaine après la victoire éclatante de la Turquie contre la Grèce (94-68) en demi-finales de l’EuroBasket 2025, la star des Houston Rockets a officialisé sa promesse sur Instagram. Une photo le montre en train d’offrir une Rolex à Ercan Osmani, accompagnée de la légende : « Promesse tenue ».

Une défense héroïque récompensée par une montre de luxe

Cette récompense fait suite à la performance défensive exceptionnelle d’Osmani sur Giannis Antetokounmpo lors de cette demi-finale historique. Le défenseur turc a limité le « Greek Freak » à 12 points (6/13), son plus faible total du tournoi. Un exploit, quand on sait qu’Antetokounmpo tournait à 29,8 points de moyenne avant cette rencontre.

Şengün avait révélé après le match qu’il avait promis une Rolex à Osmani s’il parvenait à maintenir Antetokounmpo sous la barre des 20 points. Mission accomplie pour le défenseur, qui avait également brillé en attaque avec 28 points à 11/15 aux tirs et un remarquable 6/8 à 3-points.

La Turquie a brillé collectivement, avec quatre joueurs à plus de 10 points. Şengün avait lui signé un double-double (15 pts, 12 rbds, 6 pds), bien épaulé par Cedi Osman (17 pts) et Shane Larkin (14 pts et 5 rbds).

Cette performance avait permis à la Turquie de prendre rapidement les commandes du match, creusant un écart de plus de 20 points dès le deuxième quart-temps pour atteindre la pause avec 18 points d’avance. Antetokounmpo, limité à 4 points en première mi-temps, n’avait jamais pu retrouver son niveau habituel face à la défense suffocante turque orchestrée par Osmani.