2h30 : c’est le temps qu’aura duré la rencontre entre l’Étoile Rouge Belgrade et le FC Barcelone vendredi 18 octobre, conclue en prolongation par la 12e victoire consécutive des Catalans sur les Serbes en EuroLeague (94-98). Un match épique au suspense insoutenable (plus de 30 changements de leader), hélas émaillé par de trop nombreuses vérifications vidéo de la part du corps arbitral, parfois dépassé par l’enjeu et la furie des 20 991 spectateurs en fusion de la Belgrade Arena.

Deux erreurs dans les 30 dernières secondes

Au point que l’EuroLeague, dans un rapport paru dimanche 20 octobre, a reconnu l’existence de 7 coups de sifflet erronés, dont deux particulièrement préjudiciables aux locaux dans les derniers instants du temps réglementaire et alors que ces derniers comptaient 1 point d’avance (82-81, 39′). Ainsi, il ressort que Jan Vesely aurait dû être sanctionné d’un coup au visage sur Joel Bolomboy sur un rebond défensif pris par ce dernier à 29 secondes de la sirène. Une séquence qui aurait logiquement dû offrir 2 lancer-francs à l’intérieur américain au lieu de l’entre-deux finalement décidé par les officiels.

Mais la poisse des coéquipiers de Nikola Kalinic ne s’arrêtait pas là. Quelques secondes plus tard à peine et alors que le banc catalan écopait d’une faute technique pour des protestations trop véhémentes (quoique justifiées), les arbitres décidaient, vidéo à l’appui, de sanctionner l’Étoile Rouge pour une remontée de balle irrégulière (règle des 8 secondes). Une conclusion logique au regard du temps pris par les Rouge et Blanc pour passer la moitié de terrain, mais une infraction au règlement de l’EuroLeague qui ne permet pas au corps arbitral d’utiliser les images pour vérifier ce type de violation.

Dit autrement, les hommes de Giannis Sfairopoulos ont été privés de deux lancer-francs et d’une possession dans les 29 dernières secondes du temps réglementaire et alors qu’ils menaient au score (82-81, 39′). Un coup dur pour l’Étoile Rouge, finalement défaite en prolongation par le Barça d’un immense Kevin Punter (26 points, 4 interceptions et le panier pour tuer le match) et pour la première fois de la saison en EuroLeague. Milos Teodosic et consorts tenteront de reprendre leur marche en avant le jeudi 24 octobre sur le parquet du Real Madrid.