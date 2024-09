Evan Fournier a refusé une offre des Wizards pour mentorer Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly

Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) a quitté la NBA après 12 saisons, mais aurait pu y rester pour une ou deux de plus. C’est en tout cas ce que l’arrière français, nouveau joueur de l’Olympiakos, a révélé auprès de First Team et de L’Équipe, à qui il a accordé une interview pour expliquer son choix. Le vétéran avait des contacts avec plusieurs franchises, dont les Milwaukee Bucks, qui étaient proches de lui proposer un contrat. Mais une seule d’entre elles a joint le geste à la parole : les Washington Wizards.

Retrouver un rôle prépondérant

Selon Evan Fournier, un contrat de deux saisons lui a été offert par la franchise de la capitale, qui a terminé avec le deuxième pire bilan de NBA la saison dernière. Une offre faite probablement avant les Jeux Olympiques, puisque les Wizards sont aujourd’hui au complet pour la saison à venir. Un rôle de mentor au sein de cet effectif très jeune lui était proposé. Notamment auprès des deux jeunes français Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), à qui il aurait pu apprendre les rouages de la ligue américaine. Un rôle sensiblement similaire à ce qu’il avait fait du côté de Detroit ces derniers mois. Mais qui ne l’intéressait absolument pas :

« Je ne voulais vraiment pas faire ça. C’était du mentoring, être avec les jeunes dans une équipe qui perd, qui va tanker… Personnellement, ce n’est pas ce que je voulais pour ma carrière. Je sors déjà de deux années où je n’ai pas joué, et je n’ai pas envie de retomber dans ce genre de trucs. Non. J’ai envie de vivre des moments forts, de jouer au basket, d’être moi-même, de kiffer, de faire de la compétition. »

En ce qui concerne tout cela, Fournier sera servi du côté de l’Olympiakos. À 31 ans, il est encore dans son « prime » et a donc préféré le mettre à contribution pour un projet d’EuroLeague compétitif. Et où il retrouvera du temps de jeu, après sa longue souffrance aux Knicks. Quitte à probablement faire ses adieux à la NBA. Dans l’interview à First Team, il explique même qu’il avait pensé mettre fin à sa carrière si aucun projet convaincant ne lui était proposé. « Je ne ferai pas déménager ma famille pour partir “pour partir” et jouer “pour jouer”. Donc je suis prêt à arrêter s’il faut ». Finalement, l’attente aura porté ses fruits, puisque le natif de Charenton rejoint un club qu’il admire depuis des années.

Quant à Sarr et Coulibaly, ils pourront toujours compter sur le mentorat d’un autre vétéran français, Alexis Ajinça. Déjà dans le staff de l’équipe de G-League la saison dernière, ce dernier a été nommé coach assistant des Wizards, après avoir lui-même connu une carrière de sept saisons en NBA.