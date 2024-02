Evan Fournier tout proche de sa première victoire avec Detroit, Rudy Gobert préservé avec Minnesota

Evan Fournier n’est pas passé loin de décrocher sa toute première victoire avec les Detroit Pistons. La franchise du Michigan s’est inclinée d’un souffle la nuit dernière, sur un tir avec la faute quasiment au buzzer du All-Star Paolo Banchero (109-112).

Mais pour son 4e match avec sa nouvelle équipe, l’enfant de Charenton a égalé son meilleur total de points avec Motor City. Très propre, Evan Fournier a inscrit 13 points à 5/7 de réussite aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive pour 0 ballon perdu en 19 minutes de jeu. Il a notamment marqué plusieurs paniers pour y croire dans le dernier quart-temps, en vain. Plutôt efficace depuis son arrivée à Detroit, Evan Fournier devrait en tout cas y terminer la saison selon les dernières rumeurs outre-Atlantique.

Son copain Rudy Gobert, lui, n’a pas joué la nuit dernière malgré la présence des Minnesota Timberwolves sur les parquets de l’Association. Le pivot français, touché à la cheville contre Milwaukee la veille, n’a pas pris part à la victoire de ses partenaires face aux Brooklyn Nets (101-86). L’absence de son meilleur rebondeur s’est en tout cas observé pour Minnesota, qui a laissé son adversaire du soir lui chipper 56 rebonds, dont 16 offensifs. L’absence de Rudy Gobert ne devrait pas se prolonger, les Timberwolves ayant certainement voulu préserver leur intérieur avec une 2e rencontre en deux jours après la défaite contre les Bucks. Le natif de Saint-Quentin avait été touché à la cheville dans le 3e quart-temps de cette rencontre.

Wolves definitely missing Rudy on the boards so far.

