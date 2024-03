Évreux sombre, Angers reprend espoir, de l’air pour Aix-Maurienne

L’électrochoc tant espéré par l’ALM Évreux n’a pas eu lieu. Ainsi, la mise à l’écart de Neno Asceric 72 heures avant le match de la peur entre les deux relégables n’a pas eu les efforts escomptés. À domicile, le club normand a chuté en prolongation face à la lanterne rouge, Angers (90-94), malgré les 26 unités de Romain Parmentelot. Menés de cinq points à 3 minutes et 30 secondes de la sirène, les hommes de Marc Namura ont étouffé l’EAB pendant toute la fin de match mais n’ont pas su concrétiser leur momentum au buzzer à cause d’un échec de Joe Burton. De fait, les coéquipiers d’un Shawn Tanner tout proche de son record (24 points) retrouvent de l’espoir et se rapprochent de la zone de flottaison. Comme la semaine dernière à La Rochelle, Ali Bouziane a pu coacher, malgré sa suspension, en raison d’un appel suspensif.

Le Stade Rochelais continue d’impressionner

Toutefois, la mauvaise nouvelle pour Angers est venue de Savoie où Aix-Maurienne l’a emporté 88-85 contre Nantes, avec six joueurs entre 10 et 17 points. De fait, l’AMSB engrange une neuvième victoire et prend une longueur d’avance sur le 17e, Évreux. Mais les hommes d’Emmanuel Schmitt restent pleinement concernés par la lutte pour le maintien et devant eux, trois équipes feraient bien de surveiller leurs arrières : Saint-Chamond, Champagne Basket et Antibes, toutes trois à 10v-14d, soit seulement deux victoires devant l’ALM. Le SCBVG a été humilié à Poitiers (77-108) – où Guillaume Eyango a signé son match référence en Pro B (20 d’évaluation) dans une démonstration en forme d’excellente opération pour les playoffs du PB86, désormais seul 7e -, Châlons-Reims n’a pas existé chez le leader rochelais (73-87) tandis que les Sharks ont frôlé le gros coup à Lille (84-87).

Enfin, Rouen a conforté sa place surprise dans le Top 4 en dominant l’Alliance Sport Alsace (90-71). Toujours aussi difficilement manœuvrable au Kindarena (11v-2d), le RMB a pu s’appuyer sur la nouvelle grosse prestation offensive de Michael Brisker, auteur de 21 points en 19 minutes.