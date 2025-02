Face à Nancy, Limoges s’offre sa première série de la saison et une excellente opération

Avant la trêve et une coupure d’une quinzaine de jours, le Limoges CSP s’est imposé à domicile face au SLUC Nancy, privé de Chris Clemons, ce dimanche après-midi (97-89).

+16 à la mi-temps : la paire Lang – Amsellem régale Beaublanc

Après un début de match laborieux, marqué par les approximations et les maladresses des deux équipes, il aura fallu attendre deux minutes et trente secondes pour voir le Limoges CSP inscrire le premier panier. Plus adroits sous le cercle, à l’image d’un Kenny Baptiste impactant (9 points à 4/5 aux tirs et 3 rebonds pour 11 d’évaluation), les locaux ont pris un meilleur départ dans ce premier quart-temps, virant en tête de 4 points (23-19). Dans le sillage du duo Nicolas Lang (18 points à 6/9 aux tirs, 2 rebonds et 8 passes décisives pour 25 d’évaluation) – Vincent Amsellem (record en Betclic ÉLITE 15 points à 4/7 aux tirs et 2 rebonds pour 16 d’évaluation), les Limougeauds ont creusé un premier écart significatif dans ce match (34-24, 14′).

Incapables de stopper les offensives adverses et sans solution face à l’efficacité redoutable longue distance limougeaude (8/15 à 3-points), les hommes de Sylvain Lautié ont pris l’eau dans cette première mi-temps. Sur un nuage, le Limoges CSP est rentré aux vestiaires avec 16 points d’avance (52-36, 20′). Tout le contraire d’un SLUC Nancy complètement débordé et en plein doute.

Nancy réagit de belle manière mais Limoges résiste

La réaction d’orgueil ne s’est pas faite attendre très longtemps du côté du SLUC Nancy. Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps et beaucoup plus adroits, les Lorrains ont montré un tout autre visage pour revenir à 8 longueurs des locaux (64-56, 25′). Si Limoges a surclassé Nancy pendant les vingt premières minutes du match, le vent a tourné en faveur des troupes de Sylvain Lautié qui se sont totalement relancés dans cette partie. Sous l’impulsion d’un très bon tandem Isaiah Washington (25 points à 6/11 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d’évaluation) – Clément Frisch (14 points à 5/10 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d’évaluation) et métamorphosé, le SLUC a remporté ce troisième quart-temps 34 à 19 pour revenir à un petit point du CSP à dix minutes du terme (71-70, 30′).

Dans ce match de séries, le Limoges CSP a repris sa marche en avant dès l’entame du dernier quart-temps. Poussés dans leurs retranchements, les locaux ont repris leurs distances au meilleur moment avant que les Nancéiens ne réagissent une nouvelle fois. Malgré cette belle réaction lorraine au retour des vestiaires, Limoges n’a pas tremblé et remporte un deuxième succès de rang (97-89) après avoir battu l’ASVEL samedi dernier. De son côté, c’est un coup d’arrêt pour le SLUC Nancy qui n’est pas parvenu à enchaîner à l’extérieur.

Deux victoires d’affilée, c’est également une première pour le CSP depuis le mois d’avril 2024 (contre Nancy, déjà, et Gravelines). Soit une superbe façon d’oublier une série bien plus funeste, les sept défaites consécutives entre le 14 décembre et le 24 janvier. Surtout, l’équipe de Mikko Larkkas a signé l’excellente opération du week-end. En profitant de la défaite du Portel à La Rochelle, les Limougeauds comptent désormais deux longueurs d’avance sur l’avant-dernière place.