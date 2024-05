Facundo Campazzo (Real Madrid) élu MVP du championnat d’Espagne

Le meneur Facundo Campazzo (1,81 m, 33 ans) a été récompensé d’un titre de MVP en Liga Endesa. Le génie argentin, partenaire des Français Guerschon Yabusele, Vincent Poirier et Fabien Causeur au sein de la Maison Blanche, est récompensé à la suite d’une saison très aboutie.

Cette saison, en Liga Endesa, le meneur a compilé 11,4 points à 56% à 2-points et 39 % à 3-points, en distribuant 5,5 passes décisives pour 16,4 d’évaluation en moyenne. Ce trophée vient compléter un armoire déjà bien remplie. Facundo Campazzo a remporté 3 titres de champion d’Espagne Liga (2015, 2018 et 2019), avec un trophée de MVP des finales en 2019, ainsi que deux titres de l’EuroLeague (2015 et 2018). À la mi-saison, « Facu » était le favori pour un autre titre de MVP, celui de l’EuroLeague. Ce dernier a finalement terminé dans l’escarcelle de Mike James.