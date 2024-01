Mike James, joueur le plus clutch mais aussi deuxième dans la course au titre de MVP

Chaque année, l’EuroLeague interroge les managers généraux des 18 clubs de la compétition pour décerner des titres à la mi-saison. La phase aller de la saison régulière terminée, l’EuroLeague a dévoilé ses résultats.

Alors qu’il tient à bout de bras l’AS Monaco ces dernières semaines, Mike James (1,85 m, 33 ans) est deuxième de la course au titre de MVP. Avec 22,2% des voix, il est cependant largement mené par un autre meneur de jeu, Facundo Campazzo (55,6%). L’Argentin est en effet le leader du Real Madrid, qui caracole en tête du classement malgré sa récente défaite à Barcelone. Facundo Campazzo (22,2%) est d’ailleurs considéré comme le meilleur leader de l’EuroLeague devant son coéquipier Sergio Llull (16,7%). Il est aussi le joueur le plus spectaculaire (33,3%) devant Mike James (27,8%), et le meilleur passeur (61,1%) devant Milos Teodosic (27,8%). En revanche, c’est Mike James qui est considéré comme le joueur le plus clutch, avec 44,4% des voix, devant Sergio Llull (27,8%).

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗵𝗲𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵? pic.twitter.com/sAWxw6LrbM — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 9, 2024

Facundo Campazzo est devancé par l’un de ses coéquipiers concernant le joueur EuroLeague que les GM aimeraient le plus signer. C’est le pivot Walter Tavares, avec qui il forme un axe 1-5 dévastateur, qui est en tête avec 38,9%, devant l’ancien meneur de Denver et Dallas (16,7%). Le poste 5 cap-verdien est aussi n°1 du sondage dans la catégorie des meilleurs défenseurs (33,3%).

Chima Moneke, de Baskonia, et Tornike Shengelia, de la Virtus Bologne, sont les deux joueurs ayant reçu le plus de votes (22,2%) en tant que révélations de la saison. Leurs deux coéquipiers Marco Belinelli (Bologne) et Markus Howard (Baskonia) arrivent en tête dans le sondage sur les meilleurs shooteurs (27,8%). Pour le meilleur espoir de la compétition, c’est l’international italien de l’ALBA Berlin Gabriele Procida qui occupe la première place (38,9%). Concernant le meilleur coach, le légendaire Zeljko Obradovic reste n°1 (33,3%) même si l’ancien entraîneur de Strasbourg Luca Banchi (Virtus Bologne) a marqué les esprits cette saison. Avec 27,8%, il est deuxième ex-aequo avec Chus Mateo du Real Madrid. Son équipe, deuxième au classement, est d’ailleurs la plus grosse surprise de la saison (77,8%).

Monaco au Final Four selon deux tiers des GM

Malgré ses récentes défaites, l’AS Monaco garde une belle cote de confiance de la part des GM de l’EuroLeague. Si le Real Madrid est considérée comme l’équipe qui a le plus de chance d’aller au Final Four (88,9%), la Roca Team est deuxième en compagnie du FC Barcelone (66,7%). Le Partizan Belgrade (44,4%) arrive à la quatrième place. La formation serbe est la formation la plus « inconfortable » à affronter (33,3%) derrière le Real Madrid (38,9%), qui est aussi l’équipe la plus spectaculaire selon 61,1% des GM.