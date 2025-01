Fadi el-Khatib, légende du basket libanais, visé par un mandat d’arrêt international

Personne n’a oublié le 23 août 2006 dans l’environnement du basket français. Ce jour-là, à Sendai (Japon), les Bleus subissaient l’une des plus incroyables défaites de leur histoire, avec un énorme impair face au Liban (73-74) lors du Mondial. L’humiliation avait alors pris les traits d’un homme : Fadi el-Khatib, l’ailier aux larges épaules, scoreur patenté, bourreau de l’équipe de France avec 29 points.

Icône absolue du basket libanais, qui a mené son pays vers trois participations consécutives à la Coupe du Monde, Fadi el-Khatib (désormais âgé de 46 ans) a reçu le plus grand honneur possible pour un basketteur international il y a seulement deux semaines, nommé au Hall of Fame de la FIBA, en compagnie notamment de Pau Gasol.

Extorsion, chantage et menace de mort

Retiré des parquets depuis 2023, et une dernière pige dans son club formateur (Sagesse), le natif de Beyrouth a toutefois vu sa glorieuse actualité sportive se télescoper avec un obscur épisode judiciaire. Pour cause, il figure désormais sur la notice rouge d’Interpol, objet d’un mandat d’arrêt international pour « extorsion, chantage et menace de mort ». Une décision motivée par l’absence de coopération de l’ancien joueur avec le parquet libanais, lui qui ne s’est pas rendu à une séance d’instruction prévue l’an dernier à Beyrouth.

Désormais résident à Dubaï, d’où il gère à distance un complexe sportif et un restaurant au Liban, Fadi el-Khatib a fait savoir qu’il n’avait pas été mis au courant de la date de l’audience, liée à des faits qui remontent à 2020. Ils concernent la réalisation de trois transferts d’argent envoyés par la plaignante, propriétaire d’une agence immobilière basée à Londres, vers le compte bancaire d’el-Khatib, pour un montant total de 3,25 millions de dollars.

el-Khatib nie les faits

« Il n’y a jamais eu de partenariat immobilier », indique l’avocat de la plaignante, Me Mohammad Ali el-Tal, à L’Orient Le Jour. « Ma cliente dirige une agence qui gère d’importantes sommes d’argent. Pensez-vous qu’elle ferait affaire avec quelqu’un par e-mail sans jamais signer de contrat ?. Il est entré en contact avec elle sur Instagram en se présentant comme un expert dans l’immobilier. Il lui a fait part de son attirance pour elle et la relation téléphonique s’est développée sur le plan personnel. À tel point qu’il a pu obtenir d’elle des photos privées. Sur ce, il a commencé à la faire chanter en lui extorquant de l’argent pour qu’il ne révèle pas ces photos. Chaque paiement a eu lieu après des menaces. » L’avocat évoque également des menaces de mort, « constatées par les enquêteurs dans son téléphone ».

Contacté par L’Orient Le Jour, le triple vice-champion d’Asie a nié toutes les accusations. « C’est faux », a-t-il assuré. « Cette affaire éclate pour nuire à la réputation de mon client alors qu’il est actuellement honoré pour ses succès sportifs », ajoute son avocat, qui a voulu rester anonyme. « Cette histoire remonte à 2020, et nous avons également déposé plusieurs plaintes contre cette femme et son associé pour escroquerie, au Liban et à Dubaï et nous en déposerons davantage. »