Farhiya Abdi débarque à Charnay

Farhiya Abdi (1,88 m, 31 ans) s’est engagée pour le reste de la saison 2023-2024 à Charnay, suite à la blessure de Kankou Coulibaly. L’internationale suédoise connaît la Ligue Féminine de Basket (LFB) pour avoir joué à Bourges en fin d’année 2022.

Depuis sa pige de six matches LFB (1,5 point et 1,5 rebond en 12 minutes de moyenne) et quatre d’EuroLeague (1 point en 5 minutes) dans le Berry, l’intérieure native de Brännkyrka a joué en Italie, à Campobasso (8,3 points par match). « Sa plus-value est son jeu de passes, a expliqué son futur entraîneur Stéphane Leite au Journal de Saône-et-Loire. Ce n’est pas une joueuse de stats mais plutôt une bonne joueuse de complément qui peut compter sur une très bonne adresse à mi-distance. Je pense qu’elle a une palette offensive plus large que Kankou même si elle est moins combative. Mais le critère avant tout recherché, c’était un état d’esprit sain. Je suis rassuré de ce côté. »

Auteur d’un très bon début de saison avec notamment une victoire contre l’ASVEL Féminin avant la trêve, le CBBS reste sur une défaite contre Tarbes mais conserve un bilan positif (7 victoires et 6 défaites).