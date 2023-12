Fatigué, Strasbourg veut battre Oldenbourg avec de la marge pour s’éviter un play-in

BCL - Strasbourg reçoit Oldenbourg ce mardi 19 décembre en BCL. L'enjeu est simple : gagner avec de l'avance afin de finir en tête du groupe E et éviter le play-in.

La SIG Strasbourg a retrouvé la victoire ce samedi 16 décembre contre la lanterne rouge de Betclic ELITE, les Metropolitans 92, après une semaine à deux défaites, à Gravelines puis Ostende.

Ce mardi 19 décembre, les Alsaciens sont déjà de retour en compétition. Ils reçoivent les Allemands d’Oldenbourg au Rhénus à 20h pour le sixième et dernier match du premier tour de la Ligue des Champions (BCL). Dans un groupe E très serré, puisque deux équipes comptent deux victoires et deux autres (dont Strasbourg) trois, l’objectif du groupe de Massimo Cancellieri est de conserver la première place. La SIG veut en effet s’éviter un play-in début 2024 et accéder directement au Top 16.

« Je veux gagner et je veux gagner en marquant beaucoup de points pour finir premier et aller directement au Top 16, a commenté l’entraîneur italien samedi soir. L’équipe a besoin de repos. Les joueurs qui sont arrivés le 6 août sont vraiment fatigués. La fatigue est physique et mentale car il y a beaucoup de pression à chaque match. J’espère gagner pour pouvoir leur donner quelques jours off après Chalon. »

Pour finir premier, il existe de nombreux scénarios (ceux-ci sont partagés sur le site Internet de la SIG Strasbourg), mais le plus simple est de gagner ce mardi en conservant un meilleur point-average général (+12) que le Pinar Karsiyaka Izmir (+10), qui joue à Ostende. En effet, actuellement à égalité, les Français et les Turcs se sont respectivement battus avec le même écart (+15) et le point-average particulier ne pourra les séparer s’ils se retrouvent seuls à égalité.

Dewayne Russell, le meilleur marqueur de la BCL

Bref, Strasbourg compte répéter sa performance du match aller. Le 17 octobre, ils s’étaient imposés après prolongation à Oldenbourg. Les Allemands ne sont pas en grande forme, avec six défaites lors de leurs huit derniers matches. Pour relancer la machine, ils viennent d’accueillir Chaundee Brown, qui vient de quitter… la SIG Strasbourg. Pour parvenir à les battre, Hugo Invernizzi & co devront limiter l’impact du meilleur de la compétition, l’ancien Nancéien DeWayne Russell (19 points par match).

« C’est un énorme joueur, décrit l’ailier-fort alsacien. Ils comptent beaucoup sur lui. C’est le genre de joueur que tu ne peux pas arrêter complétement, donc le plus important pour nous sera d’essayer de l’isoler. Il faut limiter son rayonnement pour empêcher les autres, autour de lui, d’en profiter. La victoire passera par notre capacité à ne pas les laisser développer leur jeu autour de lui ».

Entre-deux à 20h.