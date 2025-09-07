Recherche
Équipe de France

Fauthoux explique pourquoi il n’a pas fait jouer Nadir Hifi : « Trop difficile de le relancer dans un match couperet

Des onze joueurs français disponibles pour le 1/8e de finale face à la Géorgie, Nadir Hifi est le seul à ne pas avoir joué. Alors que les Bleus ont été terriblement maladroits (6/36), le sélectionneur Frédéric Fauthoux s'est justifié sur sa décision.
00h00
Tressé pour l’occaison, Nadir Hifi est le seul Français à ne jamais avoir enlevé le surmaillot contre la Géorgie

Crédit photo : Julie Dumélié

A-t-on déjà vu un 12e homme aussi populaire en équipe de France ? Nadir Hifi a eu beau tenir un rôle négligeable dans cet EuroBasket, cantonné à 16 minutes et 42 secondes de jeu sur les gros matchs, rarement a-t-on ressenti une telle demande populaire de mettre sur le parquet un joueur du bout du banc.

Forcément, avec le piteux 6/36 lors du 1/8e de finale perdu contre la Géorgie et le DNP de l’Alsacien, le grief est revenu sur le devant de la table.

« J’ai gardé confiance dans ma hiérarchie »

Malgré ses évidentes limites défensives, assez cruelles lors de la défaite face à Israël, il est, a minima, légitime de se demander si l’inconscience de Hifi (dans le bon sens du terme) n’aurait pas pu faire beaucoup de bien à une équipe de France assaillie par le doute au moment d’armer un tir.

« Peut-être, c’est possible », a répondu le sélectionneur Frédéric Fauthoux en conférence de presse. « Mais j’avais 11 joueurs, et il fallait faire des choix. Même sur les matchs difficiles du premier tour, Nadir n’a pas joué. Je pense que c’était trop difficile de le relancer dans un match couperet. Je ne sais pas si le match aurait changé si je l’avais mis sur le parquet, peut-être… Mais j’ai gardé ma confiance dans ma hiérarchie. Peut-être que les choses changeront dans le futur mais c’est mon choix. On ne saura jamais ce qui s’était passé s’il avait joué. » 

Propos recueillis à Riga,

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
