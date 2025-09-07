Fauthoux explique pourquoi il n’a pas fait jouer Nadir Hifi : « Trop difficile de le relancer dans un match couperet

A-t-on déjà vu un 12e homme aussi populaire en équipe de France ? Nadir Hifi a eu beau tenir un rôle négligeable dans cet EuroBasket, cantonné à 16 minutes et 42 secondes de jeu sur les gros matchs, rarement a-t-on ressenti une telle demande populaire de mettre sur le parquet un joueur du bout du banc.

Forcément, avec le piteux 6/36 lors du 1/8e de finale perdu contre la Géorgie et le DNP de l’Alsacien, le grief est revenu sur le devant de la table.

« J’ai gardé confiance dans ma hiérarchie »

Malgré ses évidentes limites défensives, assez cruelles lors de la défaite face à Israël, il est, a minima, légitime de se demander si l’inconscience de Hifi (dans le bon sens du terme) n’aurait pas pu faire beaucoup de bien à une équipe de France assaillie par le doute au moment d’armer un tir.

« Peut-être, c’est possible », a répondu le sélectionneur Frédéric Fauthoux en conférence de presse. « Mais j’avais 11 joueurs, et il fallait faire des choix. Même sur les matchs difficiles du premier tour, Nadir n’a pas joué. Je pense que c’était trop difficile de le relancer dans un match couperet. Je ne sais pas si le match aurait changé si je l’avais mis sur le parquet, peut-être… Mais j’ai gardé ma confiance dans ma hiérarchie. Peut-être que les choses changeront dans le futur mais c’est mon choix. On ne saura jamais ce qui s’était passé s’il avait joué. »

Propos recueillis à Riga,