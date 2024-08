Faux-départ pour les Bleus aux Jeux Paralympiques, malgré le show Jouanserre (38 points)

Les handibasketteurs du Canada ont vengé leurs homologues de l’équipe olympique, éliminée en quart de finale des Jeux Olympiques par l’équipe de France (72-83). Et ils se sont surtout vengés eux-mêmes, battus par ces mêmes Bleus lors de la phase de poules du tournoi de qualification à Antibes en avril dernier (55-61). Or, beaucoup de choses ont changé en l’espace de quatre mois…

En conférence de presse, le capitaine Audrey Cayol était d’ailleurs le premier à le regretter. « Entre le moment du TQP et le tournoi de Madrid (fin juillet, ndlr), il s’est passé un laps de temps où nous avons été livrés à nous-mêmes, suivant une préparation individuelle, chacun travaillait de son côté. Le retour à Madrid nous a permis de voir qu’il y avait encore du boulot car ce n’était pas encore ça dans le jeu. On n’avait plus le niveau du TQP, on sentait un manque d’entraînement. Quasiment deux mois sans se voir, ça a été un peu long. » Le contenu proposé en ouverture des JP ce vendredi a malheureusement donné raison à ses propos.

De 49-43 à 60-76

Alors qu’elle menait 49-43 à la 22e minute, pour le plus grand bonheur des 12 726 spectateurs de Bercy (plus que pour le quart de finale France – Canada des JO !), l’équipe de France a finalement complètement craqué face au Canada (68-83), miraculé du TQP (zéro victoire lors du premier tour, mais une qualification surprise face à l’Italie, invaincue en poule, lors du match décisif). Une mauvaise série, incarnée par un 0-15 (49-58, 27e minute), qui correspond au moment où les hommes de Matteo Feriani ont trouvé la clef de l’énigme Nicolas Jouanserre. Absolument intenable jusque-là avec 28 points à 12/14, le Béarnais a ensuite été mis sous l’éteignoir. Plus aucun panier inscrit jusqu’à la 35e minute, à un moment où les Bleus étaient déjà dans les cordes (58-71), la faute à un manque de solution offensive, derrière le formidable shooteur de Hyères, ancien international U16 chez les valides. Ainsi, avec 38 points à son compteur au buzzer final, Jouanserre a plus marqué à lui seul que ses neuf coéquipiers entrés en jeu réunis (30 points).

En face, côté Canada, auteur de statistiques similaires (38 points à 14/23, 7 rebonds et 6 passes décisives), Colin Higgins a lui su trouver du soutien en la personne de Patrick Anderson (31 points à 14/23, 12 rebonds et 13 passes décisives).

Au vu de la formule du tournoi paralympique, qui n’élimine aucune équipe au terme de la première phase, cette défaite n’a donc rien de rédhibitoire pour l’équipe de France. Mais les Bleus seraient bien inspirés d’inverser la dynamique dès samedi 21h30 face aux Allemands. Histoire de s’éviter un croisement trop compliqué en quart de finale. Même si le Canada a bien prouvé à Antibes que l’on pouvait parvenir à ses fins après un 0/3 en poule…