Fête réussie à Mulhouse, Orchies impressionne, Poissy vexé d’avoir été « pris pour des moins-que-rien » par Quimper

Poule A

C’est le revers de la médaille d’être aussi dominant… En attendant la poule haute, Quimper s’ennuie, la plupart de ses matchs comptant désormais pour du beurre. C’était le cas de la réception de Poissy vendredi soir : face à une équipe qui ne se mêlera pas à la lutte pour la montée, une victoire ou une défaite des Béliers n’aurait strictement rien changé, le résultat n’étant pas conservé pour la suite. Alors Thibault Wolicki avait clairement annoncé ses intentions dans Ouest France : « donner du temps de jeu aux jeunes afin d’être le plus frais possible lors du match de Challans mercredi. »

Problème : le Poissy Basket Association a mal pris les propos de l’ancien technicien de Loon-Plage. « On nous a manqué de respect dans la presse et sur les réseaux sociaux avant la rencontre », a clamé Nicolas Meistelman en conférence de presse. « Quand je lis un article qui dit que Quimper va faire jouer ses jeunes face à nous, c’est manquer de respect par rapport à la saison qu’on fait. On nous a pris pour des moins-que-rien en venant ici. » Des accusations réfutées par Thibault Wolicki, qui a assuré « n’avoir jamais voulu manquer de respect à Poissy », rejetant la faute sur la formule du championnat.

Victorieux 84-78, les Bretons ont engrangé une onzième victoire de rang et comptent désormais cinq longueurs d’avance (15v-1d) sur leurs trois dauphins : Challans, impérial à Rennes (94-83), ainsi que Levallois et Tarbes-Lourdes, suite au succès étriqué des Metropolitans (102-98). Sur les autres parquets, on notera la surprise signée Toulouse à Tours, après prolongation (88-81). « Ce succès nous relance, il nous évite de rentrer dans une spirale négative », se réjouit Laurent Mopsus, interrogé par La Nouvelle République. Il est aussi important pour la suite, ça veut dire qu’on peut gagner chez des gros. Encaisser seulement 81 points après prolongation, c’est un de nos matchs référence en défense. C’est aussi bien de gagner aux lancers francs, car c’était un peu notre point noir. Et l’arrivée de Junior Ouattara nous avait du bien. »

Les résultats de la 16e journée dans la Poule A Quimper – Poissy : 84-78

Rennes – Challans : 83-94

Levallois – Tarbes-Lourdes : 102-98

Tours – Toulouse : 81-88 (a.p.)

Fougères – Lorient : 88-84

Les Sables – Angers : 75-69

Pôle France – Vitré : 66-75

Poule B

Pour bien honorer la fête des 100 ans du premier titre du FA Mulhouse, les joueurs du MBA ont rempli leur part du contrat. Et elle n’était pourtant pas gagnée : s’offrir le scalp du leader de la poule, Le Havre. Les Alsaciens y sont parvenus de très belle manière, l’emportant 85-63 pour la plus grande satisfaction de Frank Kuhn, interrogé par les DNA. « Le plus important pour nous était de prouver à nos fans qu’ils peuvent croire en nous. Après avoir encaissé près de 400 points lors de nos quatre derniers matches, on se devait de faire un match impeccable en défense, peu importait l’adversaire. On peut rater des matches, à condition de se reprendre. C’est ce que l’on a fait, de surcroît face au leader. La victoire n’en est que plus belle. Elle nous donne beaucoup d’énergie et nous redonne confiance. » De quoi gâcher la première dans le monde professionnel du bien-nommé David Paindepice (17 ans), habituel joueur de la réserve, lancé pendant 8 minutes par Lauriane Dolt en terre alsacienne en pleine période de Noël.

Un petit impair normand qui profite aux poursuivants directs, le dauphin SCABB 2 (qui s’est imposé 93-86 à Charleville-Mézières), ainsi que Orchies, impressionnant à LyonSO (89-59) dans le sillage de Thomas Hanquiez (22 points et 11 rebonds). Le BCO est revenu à la troisième place, à égalité avec Boulogne-sur-Mer qui a cédé à Saint-Vallier (75-81). Transfiguré par l’arrivée de Jaraun Burrows (17 points à 7/11, 4 rebonds et 5 passes décisives), le SVBD a enchaîné sa quatrième victoire de rang et peut de nouveau aspirer à la poule haute, après un automne déprimant.

Sur les autres parquets, Idrissa Pouye, recruté en NM2, a livré son premier match référence en Nationale 1 avec Besançon (23 points à 8/15 contre Feurs) tandis que Metz a enfoncé Avignon-Le-Pontet. Vaincue 71-76 en Moselle, l’USAP est désormais larguée, trois longueurs derrière les Lorrains. Et si Berck a la bonne idée de s’imposer ce samedi contre Loon-Plage, les Vauclusiens seront définitivement tout seuls…