Feytiat et Voiron face à Landerneau et Charleville-Mézières

Le futur président de la Fédération française de basketball (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, a procédé au tirage au sort du 1/8e de finale de la Coupe de France féminine professionnelle ce lundi 4 novembre. Ce tour voit l’entrée des cinq clubs français engagés en EuroCup, à savoir Angers, l’ASVEL, Charnay, Lattes-Montpellier et Tarbes. Les deux clubs de Ligue 2, Feytiat et Voiron, recevront Landerneau et Charleville-Mézières.

Les affiches des 1/8e de finale de Coupe de France, qui se disputeront le mercredi 4 décembre : Chartres (LBWL) – Tarbes (LBWL)

Lattes-Montpellier (LBWL) – Charnay (LBWL)

Feytiat (LF2) – Landerneau (LBWL)

Voiron (LF2) – Charleville Mézières (LBWL)

Angers (LBWL) – Lyon (LBWL)

Les trois clubs d’EuroLeague, Villeneuve d’Ascq, Bourges et Basket Landes, intégreront la Coupe de France en quarts de finale.