Filip Kruslin, le défi strasbourgeois : « Je voulais connaître quelque chose de nouveau »

Dans les travées de la tribune de presse du Stade de la Paix et de l’Amitié, en plein TQO, la discussion avec notre voisin Drazen, journaliste pour un quotidien croate, s’engage sur la… SIG Strasbourg. « Comment est Filip Kruslin ? », lui demande-t-on. « C’est normalement un très bon shooteur à 3-points, comme vous ne le voyez pas en ce moment », sourit-il. Il est vrai que le nouveau swingman alsacien n’a pas vraiment brillé en Grèce (1,5 point à 16,7% et -1 d’évaluation de moyenne en 15 minutes sur 4 matchs). « Mais c’est un joueur fiable », reprend notre collègue. « Il a une vraie intelligence de jeu et c’est aussi un bon mec. » Une affirmation vérifiée quelques instants plus tard, lorsque Kruslin a répondu à nos questions sur la SIG à 24 heures d’une finale de TQO (perdue) contre la Grèce.

Filip, si l’on compte les sélections jeunes, vous portez le maillot de la Croatie depuis l’été 2006. Que représente-t-il pour vous ?

Pour moi, ce maillot est extrêmement important. Comme pour tous les Croates d’ailleurs. Nous ne sommes pas un très grand pays donc c’est toujours spécial de pouvoir le représenter comme ça. Tant que je n’ai pas de blessure, je serai toujours disponible pour la sélection nationale si elle fait appel à moi. J’ai désormais 35 ans, j’espère pouvoir jouer encore deux ans.

Pourquoi avez-vous choisi de venir à Strasbourg pour la saison prochaine ?

Cela faisait quatre ans que j’étais dans le même club en Italie (Sassari) et j’ai voulu faire un choix qui change pour moi, je voulais connaître quelque chose de nouveau. La SIG a fait preuve d’un grand intérêt pour me signer. J’ai échangé avec le coach (Laurent Vila) avant de m’engager. J’étais ravi d’avoir cette conversation : il a été à la fois direct et transparent sur ses idées. On s’était d’ailleurs croisé en BCL la saison dernière puisque l’on avait affronté Cholet en play-in au mois de janvier. Pour en revenir à Strasbourg, j’ai eu de très bons échos sur la ville, sur le club. Mon ex-coéquipier Miro Bilan, qui est l’un de mes meilleurs amis, a déjà joué là-bas (en 2017/18) et il en garde vraiment un bon souvenir. En plus, j’étais curieux de voir à quoi ressemble le championnat français. Je n’ai jamais joué pour un seul club de Betclic ÉLITE et je dois dire que je suis vraiment impatient de pouvoir démarrer là-bas. J’espère qu’on aura une grande saison !

« Remettre la SIG sur la carte européenne »

L’absence de Coupe d’Europe à la SIG ne vous a pas rebuté ?

Non, je suis au courant de leur situation. Et cela faisait neuf ans, depuis 2015, que je disputais toujours une Coupe d’Europe aussi, soit la FIBA Europe Cup, soit la Basketball Champions League, soit l’EuroCup. C’est donc aussi une nouvelle situation pour moi. L’objectif est de pouvoir remettre la SIG Strasbourg sur la carte européenne et j’ai envie qu’on y arrive ! On va tout faire pour atteindre notre but, travailler dur et j’espère que l’on en tirera les fruits. Le sport est imprévisible : c’est impossible de dire à l’avance comment les choses vont se passer mais je sais que l’on donnera tout et que l’on fera de notre mieux.

Suivez-vous le recrutement à distance ?

Bien sûr. Je suis en contact avec le GM (Nicola Alberani), le coach (Laurent Vila). Il y a deux jours (le jeudi 4 juillet puisque l’entretien a été réalisé le samedi 6, ndlr), le club a annoncé l’arrivée de Dominic Artis. Figurez-vous que j’ai déjà joué avec lui ! C’était au Cedevita Olimpija Ljubljana, lors de la saison interrompue par le Covid (en 2019/20) : il était arrivé en janvier donc on avait passé deux mois ensemble. Je suis heureux de pouvoir rejouer avec lui et de découvrir tous les autres joueurs.

Propos recueillis au Pirée,