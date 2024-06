Laurent Vila sur le nouveau joueur de Strasbourg, Filip Krušlin : « Il m’a bluffé »

Après sa première recrue Brice Dessert et l’intronisation de son nouvel entraîneur Laurent Vila, la SIG Strasbourg a annoncé le mardi 11 juin une 2e signature de joueur en cette intersaison, avec Filip Krušlin. Croate, ce très fort shooteur est un arrière expérimenté, y compris sur la scène européenne avec la Ligue des Champions.

Sur le site officiel du club strasbourgeois, le technicien catalan est revenu sur ce mouvement du mercato alsacien. Outre le fait d’avoir été confronté à cet arrière à trois reprises lors du dernier exercice de la BCL avec Cholet, Laurent Vila suit Filip Krušlin depuis plusieurs années déjà.

« Je connais ce joueur depuis pas mal d’années et notamment quand il évoluait dans le championnat croate où il avait certaines responsabilités et où il a pu montrer ses qualités. […] Entre ce que je connaissais de lui et ce que j’ai vu lors de l’opposition qu’on a eu contre Sassari, il m’a bluffé, surpris littéralement ! Je m’attendais à un gros shooteur et je me suis vraiment rendu compte qu’il avait un volume de jeu plus important avec la culture du jeu de passe, la capacité à driver et il a montré ses qualités de défenseur également. »