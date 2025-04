Fin d’aventure prématurée pour Bourges au Final Six : Mersin a résisté au Tango !

Si proche, si loin : Bourges n’a pas réussi la prouesse d’éliminer l’un des favoris du Final Six de l’EuroLeague, Mersin. Si le Tango a longtemps fait douter le club turc, ce dernier a finalement eu le dernier mot dans les dernières minutes de ce quart de finale (66-59). Ainsi, le premier de la saison régulière de La Boulangère Wonderligue ne verra pas le dernier carré du Final Six.

HUGE TEAM DUB 🔥@CBKMersin take the win against Bourges and will go back to the #EuroLeagueWomen Semi-Finals 😤 — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 9, 2025

Le président de Mersin expulsé du stade par la police !

Onze ans après sa dernière participation au Final Four (2014), il faudra encore patienter pour voir Bourges finir parmi les quatre dernières équipes de la saison européenne. En raison d’abord du nouveau format de l’EuroLeague, avec sa première édition du Final Six. Mais aussi de Mersin et son contingent français qui, sans produire un jeu flamboyant, a malgré tout su s’en sortir face au seul représentant tricolore à Saragosse.

Car le Tango a réussi à malmener le club turc, notamment avec un début de match en sa faveur. Le secteur intérieur berruyer, emmené par Amy Okonkwo (14 points et 7 rebonds) et Kariata Diaby (10 points et 6 rebonds), a posé de gros soucis à la défense de Mersin. À tel point peut-être que le président du club turc, Serdar Cevirgen, a pété les plombs au cours de cette première période. Lors du 2e quart-temps, après une faute technique sifflée au coach Ahmet Kandemir, le dirigeant s’est introduit sur le parquet et une échauffourée a ensuite éclaté avec des officiels. La police a dû finalement intervenir pour l’expulser de la salle.

Lío en los cuartos de final de la EuroLeague Women con miembros de CBK Mersin. La policía nacional se lleva a varios de la primera fila del pabellón. Partido parado. pic.twitter.com/2o0SjuTgrX — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 9, 2025

Alix Duchet a maintenu Bourges en vie, en vain

Revenu au score à la mi-temps après ses longues minutes d’atermoiements, Mersin a ensuite fait la course en tête pendant le second acte. Mais à l’image de Bourges en première période, l’issue de la rencontre est restée indécise jusqu’au bout.

Si Alix Duchet (12 points dont 3/9 à 3-points) a maintenu en vie ses partenaires par de gros tirs à 3-points, la maladresse des Berruyères près du panier a fini par leur être fatale. L’équipe d’Olivier Lafargue a concédé un 9-0 rédhibitoire dans les quatre dernières minutes (66-59), avec notamment 4 points de l’ancienne Tango, Yvonne Anderson (12 points, 4 rebonds et 5 passes décisives). D’autres anciennes du Prado ont fait mal à Bourges, notamment l’une des Françaises de Mersin, Marine Johannès, auteure de 10 points à 4/10 aux tirs, alors qu’Iliana Rupert (6 points à 3/11 aux tirs) et Marine Fauthoux (0 point et 1 passe décisive en 15 minutes) ont connu plus de difficultés pour leur entrée en lice.

Ainsi, Bourges est éliminé du Final Six de l’EuroLeague dès le premier jour de la compétition, avec une tendance qui se confiance : Mersin est la bête noire du Tango. Après deux défaites en phase de groupe, le club du Cher est tombé pour la 3e fois de la saison face au club turc. Le clan français espérera désormais voir Mersin poursuivre sa route jusqu’en finale, en écartant Valence ce vendredi 11 avril.