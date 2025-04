Fin de saison pour Thomas Heurtel, absent plusieurs mois

Éloigné des parquets depuis le 29 mars, Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) n’avait plus rejoué depuis. Et le meneur de La Corogne ne retrouvera pas les parquets avant l’exercice 2025/26 puisqu’il s’apprête à subir une opération, qui mettra un terme à sa saison.

🗞️ Thomas Heurtel será operado mañana por los problemas de rodilla que le han impedido jugar las últimas jornadas#ForzaThomas #CourageThomas 🧡 🔗 https://t.co/FzOvAUfTyj pic.twitter.com/LntgvzbZ5n — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) April 23, 2025

Gêné par son genou depuis son retour en Espagne, le vice-champion olympique 2021 a aggravé ses problèmes le 22 mars lors d’un déplacement à Valence. Après une période de repos de deux semaines, finalement infructueuse, de nouveau examens ont révélé une blessure au ménisque qui nécessitera une intervention chirurgicale.

Individuellement performant, collectivement à la dérive

L’ancien meneur de Shenzhen (10 matchs en Chine) en début de saison passera sur le billard ce jeudi et sera ensuite absent pendant huit à douze semaines. De quoi mettre un terme à sa saison et certainement venir contrarier son fol espoir de signer un retour surprise chez les Bleus, lui qui n’a plus été sélectionné depuis sa signature en Russie en 2022.

Alors qu’il a vécu des moments difficiles récemment, au point de songer à la retraite après avoir vu le FC Barcelone lui faire volte-face au dernier moment, Thomas Heurtel n’aura pas réussi à faciliter la mission maintien de La Corogne, toujours larguée en bas de classement (6v-21d). L’Héraultais n’aura même gagné qu’un seul de ses huit matchs avec son employeur actuel, mais il aura au moins prouvé qu’il était toujours capable d’évoluer à très haut niveau (12,9 points à 41%, 3,4 rebonds et 9 passes décisives), fort notamment de ses 18 caviars distribués à Badalone, deuxième marque historique de la Liga Endesa.