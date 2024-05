Fin de saison pour le Zénith de Thomas Heurtel, battu par le CSKA Moscou en demi-finales

Éliminé pour la deuxième saison de suite en demi-finale, le Zénith Saint-Pétersbourg ne participera pas à la finale des playoffs de la VTB League. Déjà en difficulté au premier tour (3-2) contre Ekaterinbourg après avoir mené 2-0, les coéquipiers de Thomas Heurtel ont dû disputer une demi-finale accrochée contre le CSKA Moscou au terme de laquelle ils se sont inclinés. Ils ont en effet perdu le match 6 97 à 91 chez le club de la capitale.

Nouvelle désillusion pour Thomas Heurtel, défait par le CSKA

Même s’il a remporté les deux coupes de Russie cette saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg, Thomas Heurtel essuie une fois de plus un revers. Absent de la liste élargie pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l’Agathois ne prendra pas part aux finales de la VTB League, au même titre que son jeune compatriote Maxim Ilvovskiy. A 35 ans le meneur apporte encore beaucoup à son équipe, aussi bien dans la création du jeu que dans la gestion. Le MVP du mois d’avril s’est démené aux côtés de Trent Frazier et de l’ancien Metropolitan Vince Hunter pour essayer d’emmener son équipe en finale. Thomas Heurtel a tourné à 14 points à 46,6% de réussite aux tirs à 3-points et 6 passes décisives mais cela n’a pas suffi pour venir à bout d’un CSKA plus collectif dans cette demi-finale.

31 points pour Casper Ware, 18 pour Amath M’Baye chez le CSKA

Si Livio Jean-Charles a été gêné par les fautes (5 en 8 minutes), il a pris 7 rebonds en plus de ses 3 points. A ses côtés, son compatriote Amath M’Baye a inscrit 18 points à 5/12 aux tirs, pris 3 rebonds et donné 3 passes décisives en 33 minutes. Surtout, le champion de France 2016 Casper Ware a planté 31 points en sortie de banc !

En finale, le CSKA Moscou affrontera le vainqueur de la série entre l’UNICS Kazan de Louis Labeyrie, le tenant du titre, et le Lokomotiv Kuban. Après la victoire de Kuban ce dimanche 19 mai, les deux équipes joueront un match 7 ce mercredi 22 mai.