Thomas Heurtel ne sera pas sélectionné pour les Jeux Olympiques

Ce jeudi 16 mai marquera la fin d’un feuilleton long de 19 mois. Alors que Vincent Collet devrait égrener le nom de sept meneurs cet après-midi, dont celui de Nolan Traoré en partenaire d’entraînement selon L’Équipe, un joueur brillera toujours par son absence : Thomas Heurtel (1,89 m, 35 ans), qui aurait sans doute été le meneur n°1 dans un monde normal.

Oui mais voilà, le héros de Madrid 2014 s’est engagé avec Saint-Pétersbourg le 21 septembre 2022, y a prolongé le 14 juillet 2023 et s’est rendu, de fait, inéligible à la course aux JO de Paris. Pour cause, deux mois avant l’officialisation de sa signature au Zénith, il avait paraphé une charte s’engageant à ne pas évoluer en Russie ou en Biélorussie, alors qu’il connaissait déjà parfaitement le nom de sa future destination…

Le tournant SKWEEK

Le fiasco de la Coupe du Monde 2023 aurait pu constituer une belle opportunité pour l’enfant de l’Élan Béarnais. Dès la première conférence de presse post-élimination à Jakarta, Jean-Pierre Siutat semblait ouvrir la porte. « C’est une pièce à mettre dans le dossier », déclarait-il. Quelques semaines plus tard, en octobre, le président de la FFBB allait encore plus loin, évoquant l’ouverture d’une réflexion, soutenu par son sélectionneur Vincent Collet, clair quant à sa position personnelle. « Si je suis pour son retour ? Je ne vais pas dire le contraire, c’était mon meneur titulaire à l’EuroBasket 2022. On va suivre la situation et espérer qu’elle s’arrange. »

La tendance était alors clairement positive mais Thomas Heurtel s’est quasiment mis tout seul hors jeu(x), la faute à une intervention fracassante dans les médias. Au micro de SKWEEK en février, le meneur aux 99 sélections oublie de manier la langue de bois. « Bien sûr que la charte était quelque chose de bidon ! C’est pour ça qu’il faut la déchirer, tout le monde était au courant [que j’allais signer au Zénith] ! » Une attaque frontale envers la fédération, particulièrement mal reçue par le président Siutat, qui réagira quelques heures plus tard pour démentir les propos du joueur. Malgré le soutien de tous les cadres des Bleus, à commencer par Evan Fournier et Nicolas Batum, Thomas Heurtel a abandonné sur le plateau de SKWEEK ses dernières chances d’effacer sa douloureuse finale olympique de 2021. Interrogée en parallèle du retour de Stéphane Da Costa en équipe de France de hockey (anciennement suspendu car joueur d’Ekaterinbourg), la FFBB a confirmé à L’Équipe qu’un changement de position n’était pas à l’ordre du jour. Pendant ce temps-là, l’Héraultais, MVP du mois d’avril en VTB League, disputera le Match 4 de sa demi-finale face au CSKA Moscou ce jeudi à 18h30…