Finaliste de l’EuroCup avec Bourg, E.J. Rowland bascule dans le coaching

Le 29 mai, à la veille du Match 4 de la demi-finale de Betclic ÉLITE entre Bourg-en-Bresse et Monaco, E.J. Rowland nous faisait part de ses doutes quant à l’avenir. La retraite ou une 20e saison professionnelle ? « C’est du 50-50. Si c’était ma dernière saison, j’ai tout donné pour cette équipe et je pourrais partir tranquille. Beaucoup de gens essayent de me convaincre de continuer car je suis encore bien physiquement. Sauf qu’après avoir connu une telle situation à Bourg, je ne voudrais pas me retrouver dans un mauvais contexte. »

Finalement, un peu moins de deux mois après, le quadragénaire a tranché. À 41 ans, il a décidé que le temps était venu de raccrocher les baskets, quittant donc la scène sur un dernier passage réussi à la JL, contribuant à la meilleure saison de l’histoire du club, entre une finale d’EuroCup et une demi-finale de playoffs. Le tout avec le rôle de tuteur de l’effectif, notamment auprès du futur n°1 de Draft, Zaccharie Risacher. Il faisait partie du Top 4 des joueurs les plus âgés d’Europe.

Lancé dans le monde professionnel en 2005, Earl Jerrod Rowland a transité par douze pays différents. À son actif, deux EuroBasket avec la Bulgarie, des trophées en Allemagne et Lettonie, sept campagnes d’EuroCup, une saison d’EuroLeague (avec l’Unicaja Malaga en 2011/12), un statut de All-Star en Italie et une empreinte marquante en VTB League. Élu MVP du championnat en 2013 avec le VEF Riga, il a fait partie de la toute première promotion du Hall of Fame de la VTB en 2019, aux côtés de quelques légendes comme Andrei Kirilenko ou Milos Teodosic. « En sortant du lycée ou de l’université, je n’avais pas une très grosse réputation donc je dois être fier de ce que j’ai accompli », clame-t-il. « Ma carrière est un peu inattendue, j’ai changé le destin de ma famille donc je suis très heureux de tout ce que j’ai traversé. »

De fait, E.J. Rowland va boucler la boucle puisqu’il va démarrer sa seconde vie au sein de son ancienne université. Passé par Saint Mary’s entre 2003 et 2005; où il formait un axe 1-5 avec le Français Frédéric Adjiwanou, l’ex-bressan va intégrer le staff technique des Gaels. Il sera l’assistant-coach de Randy Bennett, déjà à la tête de Saint Mary’s lorsqu’il était étudiant en Californie. « Après une carrière très réussie de joueur, E.J. sera une excellente recrue pour notre programme », se réjouit le technicien historique. « Sa connaissance du jeu, son QI basket, son leadership et son caractère seront particulièrement bénéfiques pour nos joueurs, le staff et toute l’université en général. »