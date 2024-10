Amoindrie, l’ASVEL s’incline logiquement chez l’Alba Berlin

Pour cet affrontement entre les deux dernières équipes de la dernière saison régulière d’EuroLeague, l’occasion était belle pour l’ASVEL d’ajouter une 2e victoire à son compteur chez l’Alba Berlin. Mais sans notamment son meilleur marqueur et 2e meilleur rebondeur Joffrey Lauvergne, la tâche n’était pas aisée pour les Villeurbannais, qui se sont finalement inclinés de peu ce mardi 15 octobre (84-79).

Coup d’arrêt à Berlin pour nos Villeurbannais qui avec un effectif amoindri n’ont pas su faire la différence face à l’Alba. Prochain rendez-vous vendredi à la @LDLC_Arena face à Baskonia pour relancer une dynamique ! 💪#LDLCASVEL pic.twitter.com/SlEUdvnz8e — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 15, 2024

Un retour trop tardif pour l’ASVEL

L’ASVEL n’est pourtant pas passée bien loin de pouvoir repartir avec la victoire de la capitale allemande. Après une première période où les momentums se sont succédés de part et d’autre, Villeurbanne a cependant laissé l’élastique se tendre en faveur de Berlin en début de 3e quart-temps. Sous l’impulsion de l’ancien joueur de Charleville-Mézières, Martin Hermannsson (21 points à 7/10 aux tirs), l’Alba a pris ses distances (64-54, 10′).

La formation de Pierric Poupet ne s’est pas démobilisée pour autant, et a su revenir toute proche avec ses hommes en forme de la soirée, Paris Lee (16 points dont 3/5 à 3-points) et Théo Maledon (17 points à 4/10 aux tirs et 8/10 aux LFs). Sur un tir extérieur du gaucher puis une claquette de Neal, l’ASVEL est même revenue à une possession des Allemands à l’entame de la dernière minute… mais pas plus. L’Alba Berlin n’a pas paniqué, faisant tourner le chrono et profitant également d’un lancer-franc échappé en route de Théo Maledon, pour s’imposer de 5 points au final (84-79).

Sans Joffrey Lauvergne et Mbaye Ndiaye, l’ASVEL a payé son manque de présence en intérieur en laissant échapper 17 rebonds offensifs. Malgré les belles compensations du trio Lee – De Colo – Maledon, Villeurbanne a dû se résoudre à laisser Berlin prendre sa première victoire de la saison. L’ASVEL poursuivra sa double semaine d’EuroLeague avec la réception de Baskonia vendredi 18 octobre et le retour donc de Timothé Luwawu-Cabarrot à la LDLC Arena.