Fougères, Metz et Le Cannet, trois novices en NM1 !

Les clubs amateurs peuvent souffler : Fougères ne réalisera pas un invraisemblable quadruplé lors du Trophée Coupe de France ! Vainqueur des trois dernières finales à Bercy, le PFB ne sera pas invité à participer à la prochaine édition. Et pour cause… L’équipe bretonne a validé ce dimanche son accession en Nationale 1 en disposant de l’ESMS en quart de finale des playoffs (2-1).

« L’aboutissement pour Fougères »

Si le Match 2 n’avait été qu’une démonstration (91-66), le Pays de Fougères a connu bien plus de difficultés lors de la belle décisive (82-73). Avec quelques gros CV pour la Nationale 2 (Maxime Choplin, Kevin Bichard, Mael Lebrun, Cheick Soumaoro), le club brétilien est allé au bout de son rêve, un an après une immense désillusion au même stade l’an dernier contre Lons-le-Saunier (défaite 76-78 lors du Match 3). « Cette victoire est l’aboutissement de mois et d’années de travail », soufflait le président Laurent Coudray à Ouest France. « On a vécu quelque chose d’extraordinaire. »

Sapela et l’ASA Souffelweyersheim échouent aux portes de la NM1

Fougères ne sera pas le seul club novice à se hisser hors du bourbier de la NM2 : Metz et Le Cannet ont également validé leur découverte de l’étage supérieur ! Une consécration, notamment pour le club lorrain qui avait mis de gros moyens en place depuis cinq ans pour accéder à son rêve : les grands noms s’étaient succédés (Florent Piétrus, Loic Akono, Gary Florimont), sans réussite. Mais les Canonniers ont enfin touché leur cible : injouables à domicile contre Salon-de-Provence (93-71 puis 91-69), à l’image notamment des 34 unités de Dareial Franklin lors de la belle décisive, les coéquipiers de Vincent Pourchot sont en Nationale 1. Ils seront juste privés d’un alléchant derby contre l’ASA Souffelweyersheim en troisième division : les hommes de Daniel Pereira ont laissé filer leur chance lors du Match 2, gaspillant une avance de 21 points en première mi-temps au Cannet (37-16). Passé ce premier quart d’heure turbulent, le CCAB aura ensuite été impérial, étouffant les débats lors de la belle décisive (66-58). À côté de l’AS Monaco et des Sharks d’Antibes, l’équipe de Jonathan Tornato repeuple donc la Côte d’Azur sur la carte du basket français…

Accompagnés de Levallois, l’autre promu, ces trois clubs se retrouveront le week-end prochain à Auch afin de disputer le titre de champion de France NM2. Une épine de moins dans le pied de la FFBB : l’élimination de l’ESMS, à Fougères, casse donc le dilemme du club de Rémi Lesca. L’équipe des villages de Montgaillard, Montsoué et Sarraziet ne sera donc concernée que par sa finale de Coupe des Landes contre Biscarosse.