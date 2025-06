France – Belgique : où et comment regarder le deuxième match de préparation des Bleues ce mercredi 4 juin ?

L’équipe de France féminine de basket poursuit sa préparation à l’EuroBasket 2025 (18 au 29 juin) en affrontant la Belgique, championne d’Europe en titre, pour une double confrontation à la Brest Arena. Si le match de ce mardi 3 juin ne bénéficie d’aucune retransmission TV, celui de ce mercredi 4 juin sera, lui, bien diffusé en clair.

Le match diffusé sur La Chaîne L’Équipe

Deuxième manche ce mercredi entre les Bleues de Jean-Aimé Toupane et les Belges, qui les avaient privées d’un sacre continental en 2023. Ce match amical est programmé à 21h00 et sera retransmis en direct sur La Chaîne L’Équipe, accessible gratuitement sur la TNT (canal 21) et en ligne.

Ce sera l’occasion pour les supporters français de voir à l’œuvre une équipe de France rajeunie, privée de plusieurs joueuses retenues en WNBA comme Gabby Williams, Dominique Malonga, Carla Leite ou encore Marine Johannès. La capitaine Valériane Ayayi et ses partenaires s’appuient néanmoins sur un vivier prometteur, avec pour ambition de bien figurer à l’Euro.

Deux matches à Brest face à la Belgique, et un premier affrontement ce soir ⚔️ Beaux duels en perspective entre les deux meilleures nations d'Europe 👊#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 3, 2025

La rencontre se déroulera à guichets fermés à la Brest Arena, théâtre de cette ultime répétition avant le départ pour la Grèce, où les Tricolores débuteront l’EuroBasket le 19 juin face à la Lettonie.