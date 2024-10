Frank Ntikilina efficace trop tardivement chez le Real Madrid

De ses deux déplacements en Espagne, le Partizan Belgrade de Frank Ntilikina n’est pas encore parvenu à ouvrir son compteur de victoires en EuroLeague. D’abord défaite par le Baskonia d’un très bon Timothé Luwawu-Cabarrot (88-82), l’équipe serbe est cette fois tombée sur un Real Madrid remonté (93-86) après sa défaite inaugurale chez le Bayern Munich.

Dans une partie accrochée pendant trois quarts-temps, le Partizan Belgrade a craqué dans la dernière période, et ce malgré les 8 points de Frank Ntilikina (11 points à 4/7 aux tirs en 20 minutes de jeu) dans les dix dernières minutes. Mais l’international français, trop esseulé avec Carlik Jones et Sterling Brown pour seuls autres marqueurs serbe dans cette fin de match, n’a pas pu empêcher le Real Madrid de l’emporter au Wizink Center. La défense madrilène, à l’image de Serge Ibaka (15 points à 6/8 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres), a élevé son niveau de jeu pour rafler la victoire (93-86).

Frank Ntilikina devra donc encore patienter avant de remporter sa premier match en EuroLeague avec le Partizan Belgrade. Le retour à la Stark Arena, face au Bayern Munich, pourrait être une bonne occasion de mettre fin à cette attente.