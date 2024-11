Frank Ntikilina – Tyrique Jones : le duo qui change toute la défense du Partizan

De retour en Europe après sept saisons en NBA, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) a fait le choix de s’engager pour le mythique Partizan Belgrade. Le meneur/arrière français est arrivé dans une formation en totale reconstruction et, faute de bien se connaître, celle-ci a connu un démarrage pour le moins poussif en EuroLeague. Après 11 journées, la formation de Zeljko Obradovic a déjà perdu à 8 reprises.

Avec Ntilikina et Jones, le Partizan est bien meilleur… tout court

Toutefois, l’emblématique technicien serbe n’a pas arrêté de s’appuyer sur sa recrue française, qui joue 22 minutes et 57 secondes de moyenne, soit l’un des plus gros temps de jeu de l’effectif. Il faut dire que l’Alsacien lui apporte de véritables garanties en défense. Lorsqu’il est aligné aux côtés de l’intérieur Tyrique Jones (2,03 m, 27 ans), Frank Ntilikina change totalement la défense du Partizan. Avec eux deux ensemble sur le parquet, le defensive rating (le nombre de points encaissés sur 100 possessions) est de 96,2 contre 122,7 sans eux, selon Clutch Data. Avec ce duo aligné sur le terrain, le net rating (la différence entre l’offensive rating et le defensive rating) de la formation serbe est de +20,7, contre -11,9 sans. Au rebond offensif, l’équipe progresse aussi largement avec son duo (35,3% de rebonds captés, contre 26,8%). Quant à l’adresse à 3-points des adversaires, elle passe de 37,6% sans eux à 24,3% avec eux. De quoi baisser drastiquement le nombre de points par tirs tentés de l’équipe en face (de 1,16 à 0,89).

S’il ne délivre pas de performances mirobolantes (8,1 points à 50,8% de réussite aux tirs, dont 44,4% à 3-points, 1,8 rebond et 2 passes décisives pour 0,8 balle perdue en 23 minutes) et que son équipe est à la peine malgré sa récente victoire dans le derby de Belgrade, Frank Ntilikina est fidèle à son profil de joueur : il joue juste, défend dur et met en place le projet de jeu du coach. Et au sein d’un effectif qui se connaît un peu plus au fur et à mesure des semaines, il pourrait parvenir à s’installer comme un joueur reconnu en EuroLeague.