Frank Ntilikina brille dans le derby de Belgrade et contribue au succès du Partizan

Le derby de Belgrade, toujours l’un des rendez-vous les plus passionnants de l’EuroLeague, a une nouvelle fois tenu ses promesses ce jeudi soir. Mais cette fois, la soirée a tourné à l’avantage du Partizan Belgrade, qui a mis fin à huit revers consécutifs face à son rival de toujours, l’Étoile Rouge. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle a brisé une série de six défaites en EuroLeague pour le Partizan.

Frank Ntilikina, leader inspiré

Au cœur de cette victoire historique, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) s’est distingué par sa polyvalence et son efficacité. Auteur de 8 points à 3/6 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 7 rebonds, 4 passes décisives et 4 fautes pour 14 d’évaluation, l’international français a également affiché le meilleur différentiel +/- du match (+19), témoignant de son impact déterminant dans cette rencontre. Avec son calme et sa maîtrise, il a joué un rôle clé dans la solidité défensive et l’organisation offensive de son équipe, permettant au Partizan de contrôler le tempo face à une Étoile Rouge en manque d’inspiration.

Ntilikina, arrivé cet été dans l’effectif dirigé par Željko Obradović, semble parfaitement adapté à son rôle de meneur de jeu et de leader défensif. Son apport constant dans les moments cruciaux a permis au Partizan de repousser les assauts de l’Étoile Rouge et de tenir bon dans l’ambiance hostile du Stark Arena, où 20 000 supporters adverses n’ont pas suffi à renverser le cours du match.

Un collectif au rendez-vous

Si Frank Ntilikina a été le métronome du Partizan, il a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment Carlik Jones (1,83 m, 26 ans), auteur de 21 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d’évaluation. L’ancien Bressan Isiaha Mike (2,01 m, 27 ans), titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure, a également contribué avec 13 points et 4 rebonds.

L’entraîneur légendaire Željko Obradović a salué la maturité affichée par ses joueurs. « Aucun de nos joueurs n’avait jamais disputé ce derby auparavant, mais ils sont restés concentrés et ont joué avec une intensité exemplaire », a-t-il déclaré en conférence de presse. Il a également rendu hommage aux supporters présents et à l’Étoile Rouge, qui avait permis l’accès à 1 000 fans du Partizan, une rareté dans cette rivalité souvent marquée par des tensions.

L’Étoile Rouge à bout de souffle

Côté Étoile Rouge, le constat est amer. Filip Petrusev a bien tenté de porter les siens avec 20 points et 8 rebonds, mais ses efforts ont été insuffisants face à une équipe du Partizan en état de grâce. L’entraîneur Ioannis Sfairopoulos a pointé du doigt le manque de combativité de son équipe : « Nous avons manqué d’agressivité et d’énergie. C’est comme si le Partizan jouait à domicile », a-t-il regretté, alors que son équipe bascule en deuxième partie de tableau (5 victoires et 6 défaites) malgré son début de saison réussi.

Un tournant pour le Partizan ?

Cette victoire pourrait bien être le déclic tant attendu pour le Partizan, qui retrouvera la semaine prochaine son public face à un adversaire redoutable, l’Olympiakos d’Evan Fournier (1,98 m, 32 ans). Pour Frank Ntilikina et ses coéquipiers, l’objectif sera désormais de bâtir sur cette performance et de confirmer leurs progrès afin de remonter au classement après un difficile début de saison (3 victoires et 8 défaites).