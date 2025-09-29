Frank Ntilikina a rejoint l’Olympiakos : « Je suis très heureux d’être ici et de commencer »

À peine descendu de l’avion, Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) a pris la parole pour évoquer sa signature avec l’Olympiakos. L’ancien joueur NBA, passé par la Partizan Belgrade la saison dernière, a confié son impatience de découvrir ses nouveaux coéquipiers et de fouler le parquet du Stade de la Paix et de l’Amitié, antre mythique du club grec.

« Un nouveau chapitre » pour Ntilikina

« Je suis très heureux d’être ici et que ça commence. Ce soir l’équipe joue (en SuperCoupe, remportée, NDLR), donc je ne peux pas encore être avec eux, mais je vais rapidement rejoindre le groupe et commencer à travailler », a expliqué le Français, cité par la presse grecque.

À propos de ses ambitions pour la saison, l’ancien meneur de New York, Dallas et Charlotte n’a pas caché ses grandes attentes : « De grands objectifs, de grandes ambitions. C’est un nouveau chapitre pour moi. À l’Olympiakos, les objectifs sont clairs chaque année. Pas besoin que je les dise, tout le monde sait qu’ils sont élevés ».

Des repères en Bleu et un accueil attendu

Ntilikina retrouvera à l’Olympiakos deux coéquipiers de l’équipe de France : Evan Fournier et Moustapha Fall. « Avoir des coéquipiers avec qui je joue aussi en équipe nationale, c’est magnifique. Evan m’a beaucoup aidé dans ce processus. Avec Mathias (Lessort), ce sera aussi spécial de jouer contre lui, on est amis et ça rend la rivalité encore plus fun », a-t-il ajouté.

L’Alsacien est également impatient de découvrir l’ambiance réputée bouillante des supporters grecs : « J’ai entendu tellement de choses. Je suis enthousiaste à l’idée de jouer devant eux, à domicile comme à l’extérieur, et de vivre cette saison avec l’Olympiakos ».

Une confiance réciproque avec les dirigeants

Ntilikina a insisté sur le rôle décisif des présidents du club dans son choix : « Ils ont été clairs, ils me voulaient vraiment. Ils ont une vision pour l’équipe et pour moi personnellement, avec le rôle qu’ils m’imaginent. Quand tu es dans un environnement qui te soutient et qui veut que tu réussisses, tout devient plus simple et correspond à tes ambitions ».