EuroLeague

Frank Ntilikina a rejoint l’Olympiakos : « Je suis très heureux d’être ici et de commencer »

EuroLeague - Arrivé samedi après-midi à Athènes, Frank Ntilikina a effectué ses premières déclarations en tant que joueur de l’Olympiakos. Le meneur international français a partagé son enthousiasme pour ce nouveau défi, ses ambitions élevées et le plaisir de retrouver certains coéquipiers des Bleus.
00h00
Frank Ntilikina a rejoint l’Olympiakos : « Je suis très heureux d’être ici et de commencer »

Frank Ntilikina à son arrivée à Athènes

Crédit photo : Olympiakos BC

À peine descendu de l’avion, Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) a pris la parole pour évoquer sa signature avec l’Olympiakos. L’ancien joueur NBA, passé par la Partizan Belgrade la saison dernière, a confié son impatience de découvrir ses nouveaux coéquipiers et de fouler le parquet du Stade de la Paix et de l’Amitié, antre mythique du club grec.

« Un nouveau chapitre » pour Ntilikina

« Je suis très heureux d’être ici et que ça commence. Ce soir l’équipe joue (en SuperCoupe, remportée, NDLR), donc je ne peux pas encore être avec eux, mais je vais rapidement rejoindre le groupe et commencer à travailler », a expliqué le Français, cité par la presse grecque.

À propos de ses ambitions pour la saison, l’ancien meneur de New York, Dallas et Charlotte n’a pas caché ses grandes attentes : « De grands objectifs, de grandes ambitions. C’est un nouveau chapitre pour moi. À l’Olympiakos, les objectifs sont clairs chaque année. Pas besoin que je les dise, tout le monde sait qu’ils sont élevés ».

Des repères en Bleu et un accueil attendu

Ntilikina retrouvera à l’Olympiakos deux coéquipiers de l’équipe de France : Evan Fournier et Moustapha Fall. « Avoir des coéquipiers avec qui je joue aussi en équipe nationale, c’est magnifique. Evan m’a beaucoup aidé dans ce processus. Avec Mathias (Lessort), ce sera aussi spécial de jouer contre lui, on est amis et ça rend la rivalité encore plus fun », a-t-il ajouté.

L’Alsacien est également impatient de découvrir l’ambiance réputée bouillante des supporters grecs : « J’ai entendu tellement de choses. Je suis enthousiaste à l’idée de jouer devant eux, à domicile comme à l’extérieur, et de vivre cette saison avec l’Olympiakos ».

Une confiance réciproque avec les dirigeants

Ntilikina a insisté sur le rôle décisif des présidents du club dans son choix : « Ils ont été clairs, ils me voulaient vraiment. Ils ont une vision pour l’équipe et pour moi personnellement, avec le rôle qu’ils m’imaginent. Quand tu es dans un environnement qui te soutient et qui veut que tu réussisses, tout devient plus simple et correspond à tes ambitions ».

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

derniermot
Arriver pour etre 14e homme, toujours un bonheur ! Faut dire que c'est un specialiste Avant, au moins quand t'échouais un an, t'hésitais à refaire une 2e annee. T'echouais deux ans, sur, tu descendais de niveau pour retrouver le terrain. Lui, il échoue depuis dix ans (en club, pas en sélection), mais non, il continue. Etre un spectateur du banc payé comme un cheikh, quel bonheur Ces effectifs à 15 ou 20 sont un bonheur pour ce type de profils Oups, sa famille va encore dire qu'on le deteste. Non, on le deteste pas justement, on aimerait qu'il joue
Répondre
(1) J'aime
thegachette
La saison dernière il jouait 19 minutes par match. C'est déjà pas mal...
Répondre
(0) J'aime
skeeter
27 ans , déjà... Et l'impression que sa carrière n'a toujours pas vraiment commencé.
Répondre
(0) J'aime
l_2024- Modifié
L'année dernière au Partizan il jouait 20 minutes par match en Euroleague, c'était déjà un rebond intéressant après 4 dernières années compliquées en NBA. Espérons pour lui qu'à l'Olympiakos il ait du temps dans jeu au moins dans cet ordre là 🤞
Répondre
(0) J'aime
