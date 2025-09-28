Recherche
Betclic Élite

Sèchement battu par Cholet, la SIG « a montré des fragilités » à son coach Jānis Gailītis

BETCLIC ELITE - Battu par Cholet en ouverture du championnat, l’entraîneur strasbourgeois Jānis Gailītis est revenu sur ses impressions pour sa première sur le banc alsacien, dont il “retire de l’expérience” malgré la défaite.
00h00
Sèchement battu par Cholet, la SIG « a montré des fragilités » à son coach Jānis Gailītis

L’entraîneur letton Janis Gailitis est revenu sur le revers de Strasbourg face à Cholet, pour son premier match officiel à la tête de la SIG.

Crédit photo : FIBA

Pour sa première officielle sur le banc de la SIG, Jānis Gailītis avait sans doute imaginé un meilleur scénario. Ses hommes ont été impuissants face au rouleau compresseur choletais, battus dans les grandes largeurs 92 à 74.

Les Strasbourgeois n’étaient menés que de quatre points à la mi-temps (51-47), bien que celle-ci n’était déjà “pas parfaite”, selon les impressions du coach livrées sur le site du club. “Mais c’est surtout au début de la deuxième que l’on a montré des fragilités. Ce n’était tout simplement pas assez aujourd’hui. Nous avons beaucoup de joueurs qui découvrent cette ligue. Nous avons besoin d’encore un petit peu de temps pour élever le niveau”.

Rédaction

« Il y a un process qui est en cours »

S’il retire “de l’expérience” de cette première sortie, le tacticien a toutefois déjà repéré les axes de travail de la semaine, avant la réception du Portel samedi 4 octobre. “Nous avons surtout été trop lent dans la réflexion, la prise de décision. En défense, nous n’étions pas suffisamment sur les lignes de passe. On doit être plus consistant et plus régulier”.

Son joueur William Pfister (2,03 m, 30 ans) abonde, même si “le manque d’intensité et d’énergie” ne l’inquiète pas pour autant. “Il y a un process qui est en cours, mais qui n’est pas encore en place à 100 %. On va régler les différents problèmes. La saison est longue, on a un nouvel effectif, une philosophie de jeu à adopter. On a une bonne semaine de travail pour rectifier le tir. Il faut commencer par l’intensité, les efforts et l’énergie qu’on met”.

 

