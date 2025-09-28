Pierric Poupet « ambitieux » avec l’ASVEL, « même si la situation nous oblige à rester humbles »

Alors que le club présidé par Tony Parker semble perdre en vitesse dans un contexte économique difficile et contraignant, l’entraîneur de l’ASVEL Pierric Poupet a exprimé à nos confrères du Progrès son ressenti quant à la saison qui attend son équipe, dont l’entrée en lice en Betclic ELITE a lieu ce dimanche soir à 19 heures face à Nancy.

Malgré les restrictions budgétaires, le technicien est “content des joueurs et des états d’esprit” de son groupe, même s’il se heurte à une première barrière de profondeur d’effectif. En effet, seulement treize joueurs professionnels sont sous contrat : “c’est peu pour tout ce qui nous attend”, reconnaît-il au confrère Luc Paganon pour Le Progrès. “Nous allons croiser les doigts et faire un gros travail, avec tout le staff, pour faire en sorte que les joueurs soient disponibles. […] Je crois en la capacité de certains à basculer sur différents postes”.

« Nous aurons une cible dans le dos »

Malgré cette situation extraordinaire, les Villeurbannais se savent “attendus en championnat, où nous aurons une cible dans le dos ; et outsiders en EuroLeague. Nous avons beaucoup de choses à prouver”. Pierric Poupet admet toutefois accuser un retard sur les deux autres locomotives du championnat, alors que d’autres équipes pourraient truster le podium : “Monaco et Paris sont aujourd’hui en avance sur nous. Le Mans, Bourg, Cholet et d’autres comme Chalon et Dijon, sont prêts à déjouer les pronostics”, détaille-t-il.

Pour faire face à cette concurrence vive, mais aussi pour “prouver que la situation financière ne fait pas tout”, Poupet ne voit qu’une solution : “travailler deux fois plus que les autres et faire preuve de beaucoup d’humilité”. Cette modestie ne l’empêche toutefois pas de regarder vers le haut : “Nous nous devons de rester ambitieux, même si la situation nous impose d’être humbles”.