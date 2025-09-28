Pierric Poupet « ambitieux » avec l’ASVEL, « même si la situation nous oblige à rester humbles »
Pierric Poupet ne s’empêche pas d’être ambitieux malgré la situation économique difficile de l’ASVEL.
Alors que le club présidé par Tony Parker semble perdre en vitesse dans un contexte économique difficile et contraignant, l’entraîneur de l’ASVEL Pierric Poupet a exprimé à nos confrères du Progrès son ressenti quant à la saison qui attend son équipe, dont l’entrée en lice en Betclic ELITE a lieu ce dimanche soir à 19 heures face à Nancy.
Malgré les restrictions budgétaires, le technicien est “content des joueurs et des états d’esprit” de son groupe, même s’il se heurte à une première barrière de profondeur d’effectif. En effet, seulement treize joueurs professionnels sont sous contrat : “c’est peu pour tout ce qui nous attend”, reconnaît-il au confrère Luc Paganon pour Le Progrès. “Nous allons croiser les doigts et faire un gros travail, avec tout le staff, pour faire en sorte que les joueurs soient disponibles. […] Je crois en la capacité de certains à basculer sur différents postes”.
« Nous aurons une cible dans le dos »
Malgré cette situation extraordinaire, les Villeurbannais se savent “attendus en championnat, où nous aurons une cible dans le dos ; et outsiders en EuroLeague. Nous avons beaucoup de choses à prouver”. Pierric Poupet admet toutefois accuser un retard sur les deux autres locomotives du championnat, alors que d’autres équipes pourraient truster le podium : “Monaco et Paris sont aujourd’hui en avance sur nous. Le Mans, Bourg, Cholet et d’autres comme Chalon et Dijon, sont prêts à déjouer les pronostics”, détaille-t-il.
Pour faire face à cette concurrence vive, mais aussi pour “prouver que la situation financière ne fait pas tout”, Poupet ne voit qu’une solution : “travailler deux fois plus que les autres et faire preuve de beaucoup d’humilité”. Cette modestie ne l’empêche toutefois pas de regarder vers le haut : “Nous nous devons de rester ambitieux, même si la situation nous impose d’être humbles”.
