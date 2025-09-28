Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Pierric Poupet « ambitieux » avec l’ASVEL, « même si la situation nous oblige à rester humbles »

Betclic ELITE - Opposé au SLUC Nancy ce dimanche à 19 heures, le technicien de l’ASVEL Pierric Poupet a fait l’état des lieux de son effectif et de ses ambitions pour la saison du club rhodanien, dans un contexte qui le contraint à réduire la voilure.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pierric Poupet « ambitieux » avec l’ASVEL, « même si la situation nous oblige à rester humbles »

Pierric Poupet ne s’empêche pas d’être ambitieux malgré la situation économique difficile de l’ASVEL.

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors que le club présidé par Tony Parker semble perdre en vitesse dans un contexte économique difficile et contraignant, l’entraîneur de l’ASVEL Pierric Poupet a exprimé à nos confrères du Progrès son ressenti quant à la saison qui attend son équipe, dont l’entrée en lice en Betclic ELITE a lieu ce dimanche soir à 19 heures face à Nancy.

LIRE AUSSI
Nando De Colo raconte avec sérénité la manière dont il aborde sa fin de carrière, qui pourrait advenir dès l’été prochain.
ITW Nando De Colo, à l’aube de sa 20e saison professionnelle : « Il y a de fortes chances que ce soit ma dernière » – BeBasket
Rédaction

Malgré les restrictions budgétaires, le technicien est “content des joueurs et des états d’esprit” de son groupe, même s’il se heurte à une première barrière de profondeur d’effectif. En effet, seulement treize joueurs professionnels sont sous contrat : “c’est peu pour tout ce qui nous attend”, reconnaît-il au confrère Luc Paganon pour Le Progrès. “Nous allons croiser les doigts et faire un gros travail, avec tout le staff, pour faire en sorte que les joueurs soient disponibles. […] Je crois en la capacité de certains à basculer sur différents postes”.

« Nous aurons une cible dans le dos »

Malgré cette situation extraordinaire, les Villeurbannais se savent “attendus en championnat, où nous aurons une cible dans le dos ; et outsiders en EuroLeague. Nous avons beaucoup de choses à prouver”. Pierric Poupet admet toutefois accuser un retard sur les deux autres locomotives du championnat, alors que d’autres équipes pourraient truster le podium : “Monaco et Paris sont aujourd’hui en avance sur nous. Le Mans, Bourg, Cholet et d’autres comme Chalon et Dijon, sont prêts à déjouer les pronostics”, détaille-t-il.

Pour faire face à cette concurrence vive, mais aussi pour “prouver que la situation financière ne fait pas tout”, Poupet ne voit qu’une solution : “travailler deux fois plus que les autres et faire preuve de beaucoup d’humilité”. Cette modestie ne l’empêche toutefois pas de regarder vers le haut : “Nous nous devons de rester ambitieux, même si la situation nous impose d’être humbles”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini absents avec Nancy face à l’ASVEL
Betclic ELITE
00h00Sèchement battu par Cholet, la SIG « a montré des fragilités » à son coach Jānis Gailītis
Betclic ELITE
00h00Pierric Poupet « ambitieux » avec l’ASVEL, « même si la situation nous oblige à rester humbles »
EuroLeague
00h00« C’est un joueur que j’admire énormément » : Ergin Ataman lance l’opération recrutement de Giannis Antetokounmpo au Panathinaïkos !
Les Metropolitans prennent la tête de la poule A de NM1
NM1
00h00Levallois confirme et prend la tête de la poule A en NM1
Jean-Christophe Prat ne veut pas céder au catastrophisme après la préparation compliquée et le lancement de la saison difficiles du BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00« Il faut faire le dos rond » : le BCM Gravelines-Dunkerque sèchement battu par Paris
L'Olympiakos a remporté la SuperCoupe de Grèce
À l’étranger
00h00« Chaque trophée est important » : l’Olympiakos et Evan Fournier démarrent par une SuperCup
À l’étranger
00h00Le carton de Pauline Astier pour sa première avec Prague, à quelques jours de la SuperCoupe face à Villeneuve-d’Ascq
Betclic ELITE
00h00Hugo Invernizzi déjà décisif pour son retour à Limoges : « Je peux être un relais pour l’équipe quand on me met dans les bonnes conditions »
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
1 / 0