Mathias Lessort réagit à l’arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos et lance les hostilités avec le rival

Il y a un quatrième Français en ville à Athènes ! L’Olympiakos a officialisé la semaine passée l’arrivée de Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) au Pirée, rejoignant ainsi Evan Fournier et Moustapha Fall sous le maillot rouge et blanc athénien. La nouvelle n’est pas passée inaperçue des yeux de Mathias Lessort, évoluant chez le rival du Panathinaïkos Athènes, et qui n’a pas manqué de charrier son compatriote en glissant un tacle à l’Olympiakos.

L’intérieur, excité à l’idée de retrouver son compatriote à Athènes, a néanmoins ironisé sur son choix de club au sortir du Partizan. Sur Instagram, Lessort a commenté “Bonne ville, mais mauvaise couleur ; bienvenue quand même à Athènes Frank”, de quoi remettre une pièce dans la machine avant les prochains derbies entre les deux écuries helléniques. Au-delà de la moquerie, l’arrivée de Ntilikina à l’Olympiakos semble répondre parfaitement au besoin du club ; quand le Panathinaïkos donne l’impression d’être armé jusqu’aux dents.

La contribution défensive, mais aussi l’adresse du ‘French Prince’ (45,8%, dont 37,7% à 3-points au Partizan) pourrait soulager Le Pirée cette saison, alors que le club souhaite oublier le goût amer d’un Final Four d’EuroLeague frustrant. De son côté, Mathias Lessort devrait être l’un des éléments majeurs de la raquette du Pana, grand favori au titre de l’EuroLeague, après avoir soigné sa grave blessure à la jambe contractée en décembre dernier. Les derbies athéniens, déjà très animés traditionnellement, auront sans doute une saveur particulière pour les Français cette année…