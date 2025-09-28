Recherche
EuroLeague

Mathias Lessort réagit à l’arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos et lance les hostilités avec le rival

EUROLEAGUE - L’intérieur du Panathinaïkos Mathias Lessort a chambré son coéquipier de sélection Frank Ntilikina sur les réseaux sociaux, après la signature de ce dernier chez le rival athénien de l’Olympiakos.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathias Lessort réagit à l’arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos et lance les hostilités avec le rival

Mathias Lessort a réagi à l’arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos, rival du Panathinaïkos où il évolue.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il y a un quatrième Français en ville à Athènes ! L’Olympiakos a officialisé la semaine passée l’arrivée de Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) au Pirée, rejoignant ainsi Evan Fournier et Moustapha Fall sous le maillot rouge et blanc athénien. La nouvelle n’est pas passée inaperçue des yeux de Mathias Lessort, évoluant chez le rival du Panathinaïkos Athènes, et qui n’a pas manqué de charrier son compatriote en glissant un tacle à l’Olympiakos.

Mathias Lessort s’est montré ironique avec Frank Ntilikina après sa signature à l’Olympiakos. via Instagram

L’intérieur, excité à l’idée de retrouver son compatriote à Athènes, a néanmoins ironisé sur son choix de club au sortir du Partizan. Sur Instagram, Lessort a commenté “Bonne ville, mais mauvaise couleur ; bienvenue quand même à Athènes Frank”, de quoi remettre une pièce dans la machine avant les prochains derbies entre les deux écuries helléniques. Au-delà de la moquerie, l’arrivée de Ntilikina à l’Olympiakos semble répondre parfaitement au besoin du club ; quand le Panathinaïkos donne l’impression d’être armé jusqu’aux dents.

LIRE AUSSI
EuroLeague - Frank Ntilikina devrait quitter le Partizan Belgrade pour rejoindre l’Olympiakos. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et l’international français est attendu à Athènes pour renforcer le backcourt grec aux côtés d’Evan Fournier et de Moustapha Fall.
Frank Ntilikina à l’Olympiakos, c’est fait ! – BeBasket
Rédaction

La contribution défensive, mais aussi l’adresse du ‘French Prince’ (45,8%, dont 37,7% à 3-points au Partizan) pourrait soulager Le Pirée cette saison, alors que le club souhaite oublier le goût amer d’un Final Four d’EuroLeague frustrant. De son côté, Mathias Lessort devrait être l’un des éléments majeurs de la raquette du Pana, grand favori au titre de l’EuroLeague, après avoir soigné sa grave blessure à la jambe contractée en décembre dernier. Les derbies athéniens, déjà très animés traditionnellement, auront sans doute une saveur particulière pour les Français cette année…

LIRE AUSSI
Un an après son arrivée au Pirée, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) pourrait être rejoint par un autre meneur/arrière français de talent. En quête d’un extérieur pour se renforcer avant le début de saison, l’Olympiakos se penche sur le dossier Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), de quoi réjouir le natif du Val-de-Marne. Lets […]
Evan Fournier valide la possible arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
