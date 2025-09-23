Evan Fournier valide la possible arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos

Un an après son arrivée au Pirée, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) pourrait être rejoint par un autre meneur/arrière français de talent. En quête d’un extérieur pour se renforcer avant le début de saison, l’Olympiakos se penche sur le dossier Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), de quoi réjouir le natif du Val-de-Marne.

Evan Fournier a réagi aux rumeurs sur X (ex-twitter) avec un enthousiaste « Lets goooooooooooooo!!!!!! ❤️🤍 », alors que le dossier en est encore au stade de l’intérêt du Pirée pour le “French Prince”, comme nous le confiait son agent Olivier Mazet lundi 22 septembre. Ce dernier rappelle que l’Alsacien est sous contrat avec le Partizan Belgrade sur la saison 2025-2026, et qu’à ce stade seul l’intérêt du club du Pirée est factuel.

Si les discussions venaient à aboutir sur une signature, Frank Ntilikina retrouverait à l’Olympiakos son coéquipier de sélection, avec qui l’alchimie semble relativement évidente, alors que Evan Fournier vient de prolonger après une première grosse saison personnelle. Dans le top 10 des meilleurs marqueurs d’Euroleague, Fournier tournait à 16,1 points, 2,2 rebonds, 1,1 interception et 2,6 passes décisives sur ses 37 matchs d’Euroleague, avec en point d’orgue une demi-finale mémorable mais malheureuse face à Monaco, durant laquelle il a montré toute sa puissance offensive avec 31 points.

PROFIL JOUEUR Evan FOURNIER Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 32 ans (29/10/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / Esake PTS 9,4 #61 REB 2,1 #121 PD 3,2 #30

Fournier a aussi pris part à 20 rencontres dans le championnat grec remporté par l’Olympiakos, pour 9,4 points et 2,3 passes décisives. Après le renouvellement de son contrat, l’arrière de 32 ans est reparti de plus belle cette saison, guidant l’Olympiakos vers un premier titre en Crête.

La contribution défensive, mais aussi l’adresse de Ntilikina (45,8%, dont 37,7% à 3-points au Partizan) pourrait soulager Le Pirée cette saison, alors que le club souhaite oublier le goût amer d’un Final Four d’Euroleague frustrant.