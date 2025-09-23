Recherche
EuroLeague

Evan Fournier valide la possible arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos

EUROLEAGUE - Habitué à commenter les actualités et rumeurs de la sphère basketballistique sur ses réseaux sociaux, l’arrière tricolore de l’Olympiakos Evan Fournier s’est montré enthousiaste suite aux premières annonces d’une potentielle venue de Frank Ntilikina au Pirée.
00h00
Evan Fournier valide la possible arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos

Evan Fournier a réagi aux rumeurs envoyant Frank Ntilikina à l’Olympiakos.

Crédit photo : Florentin Bruère

Un an après son arrivée au Pirée, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) pourrait être rejoint par un autre meneur/arrière français de talent. En quête d’un extérieur pour se renforcer avant le début de saison, l’Olympiakos se penche sur le dossier Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), de quoi réjouir le natif du Val-de-Marne.

Evan Fournier a réagi aux rumeurs sur X (ex-twitter) avec un enthousiaste « Lets goooooooooooooo!!!!!! ❤️🤍 », alors que le dossier en est encore au stade de l’intérêt du Pirée pour le “French Prince”, comme nous le confiait son agent Olivier Mazet lundi 22 septembre. Ce dernier rappelle que l’Alsacien est sous contrat avec le Partizan Belgrade sur la saison 2025-2026, et qu’à ce stade seul l’intérêt du club du Pirée est factuel.

Rédaction

Si les discussions venaient à aboutir sur une signature, Frank Ntilikina retrouverait à l’Olympiakos son coéquipier de sélection, avec qui l’alchimie semble relativement évidente, alors que Evan Fournier vient de prolonger après une première grosse saison personnelle. Dans le top 10 des meilleurs marqueurs d’Euroleague, Fournier tournait à 16,1 points, 2,2 rebonds, 1,1 interception et 2,6 passes décisives sur ses 37 matchs d’Euroleague, avec en point d’orgue une demi-finale mémorable mais malheureuse face à Monaco, durant laquelle il a montré toute sa puissance offensive avec 31 points.

PROFIL JOUEUR
Evan FOURNIER
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 32 ans (29/10/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Esake
PTS
9,4
#61
REB
2,1
#121
PD
3,2
#30
Fournier a aussi pris part à 20 rencontres dans le championnat grec remporté par l’Olympiakos, pour 9,4 points et 2,3 passes décisives. Après le renouvellement de son contrat, l’arrière de 32 ans est reparti de plus belle cette saison, guidant l’Olympiakos vers un premier titre en Crête.

La contribution défensive, mais aussi l’adresse de Ntilikina (45,8%, dont 37,7% à 3-points au Partizan) pourrait soulager Le Pirée cette saison, alors que le club souhaite oublier le goût amer d’un Final Four d’Euroleague frustrant.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
