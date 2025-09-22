A la recherche d’un arrière, l’Olympiakos s’intéresse à Frank Ntilikina

L’Olympiakos intensifie ses recherches pour recruter un arrière avant le début de la saison 2025-2026. Selon les informations d’Eurohoops, le club grec se pencherait sur le dossier Frank Ntilikina, l’international français de 27 ans qui évoluait la saison passée au Partizan Belgrade pour son retour en Europe.

Contacté à ce sujet, l’agent de Frank Ntilikina, Olivier Mazet, confirme l’intérêt de l’Olympiakos pour son client. En revanche, il rappelle que l’Alsacien est sous contrat avec le Partizan Belgrade sur la saison 2025-2026 et qu’à ce stade seul l’intérêt du club du Pirée est factuel.

👀🚨 Olympiacos is looking for a late roster boost via Frank Ntilikina, according to Eurohoops sources. pic.twitter.com/Z5u78FRILl — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 22, 2025

Un besoin urgent à la mène

L’entraîneur de l’Olympiakos, Giorgos Bartzokas, a confirmé ce dimanche les besoins de son équipe lors du tournoi international de Crète 2025 à Héraklion. « Nous avons besoin d’un meneur immédiatement », a souligné le technicien de 60 ans. « C’est une période difficile. Évidemment, le staff travaille dans cette direction, et nous considérons les options disponibles sur le marché. »

La situation devient pressante avec un calendrier exigeant qui débute par la Super Coupe grecque, avant les premiers matchs d’EuroLeague face au Baskonia le 30 septembre et au Real Madrid le 2 octobre. Pour l’heure, l’Olympiakos peut composer avec Evan Fournier, coéquipier de Ntilikina en sélection, mais aussi Thomas Walkup, Saben Lee, Tyler Dorsey et Giannoulis Larentzakis, alors que Keenan Evans est blessé. Récemment,

Un profil de fort défenseur pour l’Olympiakos

Frank Ntilikina correspondrait aux critères recherchés par l’Olympiakos. Après sept ans aux États-Unis, lui qui avait fait le grand saut de Strasbourg à New York en 2017, le « French Prince » a effectué son retour en Europe à Belgrade l’été dernier afin de « retrouver la compétition et le game », comme il nous le rapportait au début de la préparation des Bleus à l’EuroBasket. S’il tire « un bilan intéressant » de sa première saison sur place, le meneur/arrière a alterné le bon et le moins bon en 2024-2025, la faute notamment aux blessures qui ne l’ont pas encore épargné (13 matchs de régulière manqués). Toujours aussi fort défensivement, Ntilikina a finalement tourné à 7 points, 1,7 rebond et 2 passes décisives sur ses 21 matchs disputés, dont 7 comme titulaire.

Parfois tancé pour sa réussite aux tirs, le Strasbourgeois reste toutefois très correct au niveau de l’adresse avec un pourcentage global de 45,8%, dont 37,7% à 3-points sous la direction de Zeljko Obradovic au Partizan. Cette expérience européenne récente s’ajoute à un parcours NBA de 336 matchs répartis entre les New York Knicks, les Dallas Mavericks et les Charlotte Hornets, et sa carrière internationale (médaillé de bronze à la Coupe du monde 2019, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024). Pour s’offrir Ntilikina, l’Olympiakos devra toutefois trouver un accord avec le Partizan Belgrade. C’est peut-être une aubaine pour le club de la capitale serbe, alors que le nom de son international français n’a cessé d’être affiché dans la colonne des rumeurs de départ au cours de l’intersaison.