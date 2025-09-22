Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

A la recherche d’un arrière, l’Olympiakos s’intéresse à Frank Ntilikina

EuroLeague - L'Olympiakos s'intéresse au profil de Frank Ntilikina, pour renforcer sa ligne arrière. L'international
|
00h00
Résumé
Écouter
A la recherche d’un arrière, l’Olympiakos s’intéresse à Frank Ntilikina

Frank Ntilikina à Pau avec l’équipe de France le 8 août 2025

Crédit photo : Guillaume Poumarede

L’Olympiakos intensifie ses recherches pour recruter un arrière avant le début de la saison 2025-2026. Selon les informations d’Eurohoops, le club grec se pencherait sur le dossier Frank Ntilikina, l’international français de 27 ans qui évoluait la saison passée au Partizan Belgrade pour son retour en Europe.

Contacté à ce sujet, l’agent de Frank Ntilikina, Olivier Mazet, confirme l’intérêt de l’Olympiakos pour son client. En revanche, il rappelle que l’Alsacien est sous contrat avec le Partizan Belgrade sur la saison 2025-2026 et qu’à ce stade seul l’intérêt du club du Pirée est factuel.

Un besoin urgent à la mène

L’entraîneur de l’Olympiakos, Giorgos Bartzokas, a confirmé ce dimanche les besoins de son équipe lors du tournoi international de Crète 2025 à Héraklion. « Nous avons besoin d’un meneur immédiatement », a souligné le technicien de 60 ans. « C’est une période difficile. Évidemment, le staff travaille dans cette direction, et nous considérons les options disponibles sur le marché. »

La situation devient pressante avec un calendrier exigeant qui débute par la Super Coupe grecque, avant les premiers matchs d’EuroLeague face au Baskonia le 30 septembre et au Real Madrid le 2 octobre. Pour l’heure, l’Olympiakos peut composer avec Evan Fournier, coéquipier de Ntilikina en sélection, mais aussi Thomas Walkup, Saben Lee, Tyler Dorsey et Giannoulis Larentzakis, alors que Keenan Evans est blessé. Récemment,

Un profil de fort défenseur pour l’Olympiakos

Frank Ntilikina correspondrait aux critères recherchés par l’Olympiakos. Après sept ans aux États-Unis, lui qui avait fait le grand saut de Strasbourg à New York en 2017, le « French Prince » a effectué son retour en Europe à Belgrade l’été dernier afin de « retrouver la compétition et le game »comme il nous le rapportait au début de la préparation des Bleus à l’EuroBasket. S’il tire « un bilan intéressant » de sa première saison sur place, le meneur/arrière a alterné le bon et le moins bon en 2024-2025, la faute notamment aux blessures qui ne l’ont pas encore épargné (13 matchs de régulière manqués). Toujours aussi fort défensivement, Ntilikina a finalement tourné à 7 points, 1,7 rebond et 2 passes décisives sur ses 21 matchs disputés, dont 7 comme titulaire.

Parfois tancé pour sa réussite aux tirs, le Strasbourgeois reste toutefois très correct au niveau de l’adresse avec un pourcentage global de 45,8%, dont 37,7% à 3-points sous la direction de Zeljko Obradovic au Partizan. Cette expérience européenne récente s’ajoute à un parcours NBA de 336 matchs répartis entre les New York Knicks, les Dallas Mavericks et les Charlotte Hornets, et sa carrière internationale (médaillé de bronze à la Coupe du monde 2019, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024). Pour s’offrir Ntilikina, l’Olympiakos devra toutefois trouver un accord avec le Partizan Belgrade. C’est peut-être une aubaine pour le club de la capitale serbe, alors que le nom de son international français n’a cessé d’être affiché dans la colonne des rumeurs de départ au cours de l’intersaison.

LIRE AUSSI
Frank Ntilikina retrouve les Bleus après un an à Belgrade. Si son choix a été “très dur”, il lui semble être “le bon, et un plus pour enchaîner à l’Euro”.
Frank Ntilikina n’avait plus autant joué depuis cinq ans : « Revenir en Europe était le bon choix ! » – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Frank Ntilikina à Pau avec l'équipe de France le 8 août 2025
EuroLeague
00h00A la recherche d’un arrière, l’Olympiakos s’intéresse à Frank Ntilikina
Chalon n'est qu'à une victoire du tour principal de la BCL
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon écarte Porto et s’offre une finale pour se qualifier en BCL
Jean-Philippe Dally s'est sérieusement blessé contre Bonn vendredi dernier
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin retient son souffle après une grosse blessure vendredi soir
Mathis Dossou-Yovo a dominé à l'intérieur contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Nanterre enchaîne : large succès contre Bruxelles avant le début de saison
Neftali Difuidi a encore réalisé de très bons passages contre Bonn
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin termine sa préparation sur une révolte collective contre Bonn
G League
00h00Killian Tillie rentre dans l’histoire en remportant une deuxième Coupe Intercontinentale consécutive avec Malaga
Chus Mateo aurait été limogé par le Real Madrid
Équipes nationales
00h00L’Espagne officialise son nouveau sélectionneur, succédant à Sergio Scariolo
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Basketball Champions League
00h00Chalon peut poursuivre son marathon du tour préliminaire face au FC Porto d’Axel Toupane
À l’étranger
00h00Maceo Jack retourne au Royaume-Uni après un an à Orléans
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
1 / 0